Publican la poesía completa del Nobel Vicente Aleixandre entre críticas al abandono de su casa y archivo

La editorial Lumen publica la 'Poesía completa' de Vicente Aleixandre con motivo del 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura, con edición del escritor Alejandro Sanz, quien ha denunciado el abandono tanto de la casa del poeta en la madrileña calle de Velintonia como de su archivo.

"Hay un desprecio a la cultura, que no es de la élite. El problema es que los poetas no interesan, salvo cuando pueden ser usados políticamente, y con Aleixandre no pueden", ha lamentado. El objetivo de la asociación que preside no es la de una Casa Museo para Velintonia, sino "una Casa de la Poesía" que albergue exposiciones y presentaciones.