Quim Gutiérrez protagoniza el corto de Daniel Sánchez Arévalo 'Un beso de película'

Los actores Quim Gutierrez, Inma Cuesta y el director Daniel Sánchez Arévalo han vuelto a reunirse para rodar juntos el nuevo cortometraje de Danone OIKOS Un beso de película. Una historia que trata de buscar el beso perfecto, un reto que no les resulta nada fácil a sus protagonistas y que tiene como moraleja que un auténtico beso de película solo surge de forma espontánea.

El protagonista de este beso, Quim Guitierrez, ha querido transportarse a su pasado para confesarnos cuál es el beso de película de su vida real que más recuerda. Además, el protagonista de Anacleto: agente secreto, nos ha confesado cuáles son sus rutinas de belleza.

CHANCE: ¿Cómo es trabajar juntos de nuevo (Con Inma Cuesta y Daniel Sánchez Arévalo)?

Quim Gutierrez: Mal para los demás, porque el agravio comparativo es muy difícil de salvar.

CH: ¿Cuál es el beso de película que más recuerdas?

Q.G: Yo te voy a decir tres, Julia Roberts y Hugh Grant en Nothing Hill... Tiene que ver con esto, yo la ví en versión doblada porque no sabía inglés, y más tarde en versión original y me dí cuenta que se llevaban fatal...

El segundo es el de ET, Elliot ya tiene una conexión especial con ET, y es cuando ET está en casa, está bebiendo cerveza y viendo "El hombre tranquilo" y el otro está diseccionando ranas, tiene un momento de inspiración, salva todas las ranas, se arma un follón, los niños gritan y al mismo tiempo ET ve en la pantalla a John Wayne y Maureen O'Hara, en el que Wayne toma a la actriz por el brazo y le da un beso y el niño hace lo mismo con la rubia guapa de su clase que mide un palmo más que él, pasa un chaval por debajo, se monta y le da un beso a la chica más mona de su clase...

El tercero es el de Zach Braff y Natalie Portman, en Garden State (Algo en común en español).

CH: ¿A que actor o actriz te gustaría besar?

Q.G: A Amy Adams en la mejilla, una vez que cerremos el acuerdo para hacer "La Isla de...".

CH: ¿Qué beso que hayas dado recuerdas como el más bonito?

Q.G: Con 14 años con Jessica, mi amor adolescente en una estación de tren. Le siguieron tres cartas, ella vivía en Tarrasa y yo en Barcelona. La primera me decía que iba a hablar con su novio, pero que todo estaba bien, la segunda que se había comprado un bote de colonia que le recordaba a mí, a escondidas de sus padres, y en la tercera me dijo que no iba a dejar a su novio.

CH: ¿El peor beso?

Q.G: Un año antes que Jessica... Bueno estoy dando detalles muy concretos... Me gustaría reencontrarme con ella para reírnos de aquel momento. Tuve un beso horrible de una legua que daba muchas vueltas y tuve conciencia de que eso no me gustaba y no repetí mucho más.

CH: ¿Cómo es ser uno de los hombres más deseados?

Q.G: No lo sé, habrá que preguntárselo a ellos (Daniel Sánchez Arévalo e Inma Cuesta)...

CH: ¿Tienes algún truco de belleza?

Inma Cuesta: Deberías preguntárselo a Quim, porque es una pregunta típica para las mujeres... Quim tiene trucos mas interesantes que los que yo te puedo dar...

Q.G: Tengo muchos, sin mucho resultado... El agua fría en la cara va muy bien... El cacao hidratante y el pelo lo controlo bastante.