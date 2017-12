RSF España hace balance de un 2017 marcado por las "intimidaciones" a periodistas por la crisis política en Cataluña

El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Armada, ha hecho balance del año 2017, un ejercicio en el que "muchos periodistas han tenido que soportar en Cataluña intimidaciones mientras hacían su trabajo en la calle al grito de "¡prensa manipuladora!", interrupciones de su labor, linchamientos en redes sociales, agresiones por parte de las fuerzas de seguridad y un sinfín de hechos que han repercutido de manera negativa en el trabajo informativo".

Otra de las notas positivas, según ha destacado, ha sido que en el mes de marzo el Congreso "abrió un resquicio" a la reforma de conocida como Ley Mordaza. Sin embargo, ha criticado que "la reforma no ha avanzado desde que se presentaron las propuestas del PSOE y el PNV".

"Me gustaría pensar que el periodismo recuperará el prestigio de que gozaba si huye del sensacionalismo, de la simplificación, del sesgo ideológico, del partidismo, de la superficialidad, de la repetición, si actúa como contrapoder, si no se alinea con partidos ni con intereses financieros, si investiga a fondo, si no se casa con nadie, si cuenta historias de verdadero interés humano, si verifica los datos hasta la saciedad, si se empeña en buscar la verdad caiga quien caiga, si se esmera en elaborar crónicas y reportajes de largo aliento, si trata a sus usuarios con inteligencia y respeto, si contribuye a elevar el nivel de debate intelectual y político, si contribuye a aumentar la curiosidad, el espectro de conciencia, si se esmera en explicar la complejidad del mundo", ha concluido.