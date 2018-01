Rafa Mora: "Kiko Rivera con su hermana se tienen un amor incondicional"

Rafa Mora no quiso perderse el estreno del musical de Jorge Javier Vázquez, Grandes éxitos. Allí, no tuvo ningún problema en hablar sobre la reciente entrevista de Isa Pantoja en Sálvame Deluxe y es que, aunque su verdadero amigo es Kiko, a Isa le tiene un gran cariño porque la conoce desde que era pequeña.

CHANCE: Rafa has podido hablar con Kiko después del Deluxe de su hermana el otro día.

J.J.V: No, no he hablado con él de eso.