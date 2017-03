Rafael Amargo recuerda la lucha de Pablo Ráez

La Iglesia de San Antón acogió el pasado domingo la misa funeral por Pablo Ráez donde amigos y conocidos se dieron cita para despedir por última vez al joven. El acto, que estuvo oficiado por el padre Ángel, también contó con la actuación del Coro de Hombres Gays de Madrid que dieron un concierto de lo más especial a modo de homenaje.

Sin duda Pablo fue una persona muy querida por todos y es que el joven malagueño consiguió que la gente se animara a donar médula para enfermos de leucemia para que, como él, pudieran tener una segunda oportunidad. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita estuvieron el actor Jorge Lucas, el bailaor Rafael Amargo u Olfo Bosé entre otros. Por su parte Rafael Amargo mostró su lado más sentimental y emotivo al recordar la enfermedad de su padre y es que no pudo evitar emocionarse al hablar de él.

CHANCE: A la misa en recuerdo a Pablo.

Rafael Amargo: Sí, la verdad es que en éstos momentos hay que estar aquí. Le sale a uno del alma, bueno a unir energías y fuerzas y la verdad que muy contento y con mucho sentimiento.

CH: ¿Le conocías personalmente a él?

R.A: No, pero he seguido toda su historia desde el primer momento.

CH: Un luchador, un ejemplo, una maravilla...

R.A: Un héroe. Con esa felicidad, esa alegría y esa vitalidad y dando ese ejemplo, hay que estar aquí.

CH: Una pena los casos que han salido ahora de gente que se ha inventado enfermedades y se ha aprovechado de vosotros los famosos...

R.A: Yo, en éste momento, hoy y ahora mismo, de lo que me acuerdo es de él. De su lucha, de esa energía y lo demás no entra en mi cabeza. Vengo a estar aquí en éste momento y lo demás no pertenece al día de hoy.

CH: Una maravilla también lo que hace el Padre Ángel.

R.A: También es una persona que acerca a mucho público que le cuesta más porque lo hace fácil de entender.

CH: No sé si en tú caso, ¿has tenido gente cercana que ha sufrido?

R.A: Sí, claro, quien no tiene hoy en día temas de cáncer en su casa, yo con la enfermedad de mi padre he sufrido mucho, pero gracias a Dios, cuando no eres tan joven, la enfermedad se puede luchar más, el problema es que cuando eres tan joven, que estás muy vivo y las células corren mucho más, bueno, vamos a entrar a la iglesia.

Aunque el bailaor no conocía personalmente a Pablo Raez no ha querido perderse el emotivo funeral que se ha celebrado en su honor.