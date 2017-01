Rajoy admite no haber visto las películas de los Goya y recomienda leer 'Patria' para saber lo que pasó en el País Vasco

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que no ha visto ninguna de las películas que han sido nominadas a los premios Goya. "No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", ha asegurado Rajoy El jefe del ejecutivo, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha admitido que el cine "es uno de los asuntos pendientes en el futuro", aunque a renglón seguido ha añadido "como otros muchos". También ha intentado quitar importancia a las críticas de quienes le acusan de falta de sensibilidad con el mundo del cine: "Tampoco lo dicen, lo dicen algunos", En la entrevista, Rajoy ha demostrado dedicar más tiempo a la lectura. Su último libro ha sido 'Patria', de Fernando Aramburu, que ha recomendado por considerarlo "imprescindible" para "quienes quieran saber lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el País Vasco".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que no ha visto ninguna de las películas que han sido nominadas a los premios Goya. "No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", ha asegurado Rajoy El jefe del ejecutivo, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha admitido que el cine "es uno de los asuntos pendientes en el futuro", aunque a renglón seguido ha añadido "como otros muchos". También ha intentado quitar importancia a las críticas de quienes le acusan de falta de sensibilidad con el mundo del cine: "Tampoco lo dicen, lo dicen algunos", En la entrevista, Rajoy ha demostrado dedicar más tiempo a la lectura. Su último libro ha sido 'Patria', de Fernando Aramburu, que ha recomendado por considerarlo "imprescindible" para "quienes quieran saber lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el País Vasco". Ahora, Rajoy está leyendo 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes Vega, que transcurre al comienzo de la guerra civil en Madrid y que también ha recomendado.