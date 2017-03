Raphaëlle Giordano: "Si cambias tu percepción de las cosas, cambiarás tú y tu entorno"

Aconseja "retomar las riendas de la vida" en la novela francesa más vendida en 2016

La artista, coach y escritora Raphaëlle Giordano aconseja "cambiar la percepción de las cosas" para que las personas cambien sus vidas y su entorno en la novela 'Tu segunda vida empieza cuando descubres que sólo tienes una' (Grijalbo), con la que ha vendido medio millón de ejemplares en Francia, ha explicado en una entrevista de Europa Press.

"Tenemos que hacer un cambio de chip. Todo es percepción. Si cambias tu forma de ver las cosas todo cambia: tú y tu entorno. Tenemos el poder en nuestra mente", ha afirmado Giordano, que hasta ahora se dedicaba a hacer de coach en creatividad, pero después de vender medio millón de libros en Francia se centrará en la escritura.

El libro, escrito en forma de novela y no como libro de autoayuda, se publicó originalmente en 2015, se situó como la novela francesa más vendida en Francia del año 2016 y acaba de publicarse en España traducido al castellano.

La novela narra la vida de una mujer que se acerca a los 40 años a quien la vida ha dejado de satisfacer y se encuentra a un 'rutinólogo' que le diagnostica 'rutinitis aguda' y le da consejos para salir de su insatisfacción y así "retomar las riendas de la vida".

DETECTAR MALAS RUTINAS

"Hay dos rutinas, la buena y la mala. No hace falta tener una vida de locos: hay pequeñas rutinas que te dan placer. Pero hay que reconocer las malas rutinas, las que dañan, frustran y provocan malestar", ha aconsejado Giordano.

Ante estas situaciones, la recomendación de la coach es salir de la zona de confort haciendo pequeños gestos, de forma que uno se adentre a la zona de progreso sin entrar en la zona de pánico: "El secreto es marcarse pequeños desafíos, salir de forma tranquila. Uno no empieza subiendo el Everest", advierte, admitiendo que si se es demasiado ambicioso uno se acaba saboteando a sí mismo.

A la vez, considera que para mejorar la vida no es suficiente con cambiar la percepción, sino que también entra en juego tener un entorno que "nos inspire": esto se aplica tanto para el entorno físico --con una casa ordenada y los objetos que uno tiene-- como para las personas de las que uno se rodea.

Además, Giordano da importancia a prestar atención al cuerpo: "Es necesario recuperar una buena energía", afirma, haciendo especial hincapié en la necesidad de comer bien y dormir bien, algo que considera una higiene de vida.

Aceptar las cosas como son, viendo las cosas positivas en las negativas, y aplicar lo mismo para los otros, dejando de juzgarlos y aceptándolos como son, son otros de los consejos que da esta novela que la autora cree que ha triunfado porque "toca la fibra de la gente y se proyecta en su historia", asegurando que los lectores no sólo son mujeres de 40 años, sino de todas las edades y cada vez más, hombres.

Ya tiene escrita su segunda novela, que publicará en junio con un tema muy distinto al primero: "Será un tema más de choque pero con el mismo aire. Quiero explorar los grandes temas y ponerme al servicio de la gente, convertir temas existenciales en prosa. Pongo mis sueños al servicio de la vida misma", planea la escritora para el futuro.

Antes de ésta, ya había escrito otras novelas pero no las había publicado: "Mi ADN es creatividad en primer lugar. Siempre he pintado, siempre he escrito. Me gustan las palabras: trabajé en una agencia de publicidad encontrando ideas y palabras. Y como Obélix, caí en la marmita de la autoayuda", se ha descrito a sí misma.