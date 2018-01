Raquel Bollo, orgullosa entre su hija y su novio, no descarta volver a la televisión

CHANCE

La nueva edición de 'We love Flamenco' continúa en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla y este fin de semana fue el turno de diseñadores de la talla de Aránega, Pepe Fernández, Ángeles Verano, Ángela y Adela o José Hidalgo que fue el encargado de cerrar la cuarta jornada de desfiles.

Y como no podía ser de otra forma el front row de los desfiles se llenaron de rostros conocidos que no se quisieron perder las últimas novedades en vestidos de gitana y es que la Feria de Abril está a la vuelta de la esquina. Además de una de las organizadoras, Laura Sánchez, que estuvo pendiente de que todo saliera a la perfección, también estuvieron allí Isabel Jiménez, Carmina Barrios, Óscar Higares, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis y Raquel Bollo junto a su pareja Mariano con el que disfrutó al máximo de ver a su hija Alma sobre la pasarela. Hablamos con la ex colaboradora de Sálvame.

CHANCE: Has traído a tú hija para desfilar

Raquel Bollo: Sí, siempre desfila para Pepe Fernández que es muy amigo mío. Alma desfila desde pequeña con él. Ésta vez en We Love Flamenco, además Alma está en la escuela de Laura.

CH: Ya es mayor de edad, ¿Quiere dedicarse a la moda?

R.B: No te voy a hablar mucho de ella, porque ella esto lo hace como un hobby. Ella se dedica a su carrera. Sabe que es hija de quien es, ella estudia Derecho y ahí está con muy buenas notas.

CH: Igual que otros famosos han querido proteger a sus hijos cuando han cumplido los dieciocho años...

R.B: Mi hija está protegida y por eso no te voy a hablar más de ella, si va a una feria y le hacen una foto pues no pasa nada. Ella viene aquí y sabe que se la pueden hacer, pero me estás preguntando a mí en vez de preguntarle a ella, ella hace su desfile con normalidad y el lunes vuelve a sus estudios, a su carrera. Ella no es una niña perseguida.

CH: Has venido con tú pareja, a él no le gusta este mundo, pero se ve perseguido por las cámaras...

R.B: De él tampoco te voy a hablar. Estoy bien, estoy feliz. Con naturalidad se ha llevado siempre, otra cosa es el bombo que se le haya querido dar. Nosotros salimos, entramos, tú sabes cómo se vive aquí en Sevilla y no hemos sido perseguidos en ningún momento. Cuando dicen que nos hemos escondido y era difícil de encontrarnos, mentira, salíamos y entrábamos cuando queríamos y cuando nos han visto nos han pillado.

CH: ¿Enamorada sí, no?

R.B: Estoy muy bien, muy feliz y bueno, como me ves.

CH: Te pregunto también por el desencuentro entre Isabel Pantoja y su hija por las Navidades, que vetó a Alberto Isla en Cantora. ¿Qué te parece?

R.B: No tengo ninguna opinión.

CH: Pero ahora que se llevaban bien...

R.B: No tengo ninguna opinión. Me da pena que otra vez más que vuelva... que sale su hija y veremos que dice... mi opinión la tengo, pero no te la voy a dar.

CH: Con Kiko también la relación mal, Alberto Isla otra vez con Isa...

R.B: Mira, pues yo las Navidades las he pasado bien, en familia, los reyes estupendos, aquí estamos, empieza el siguiente desfile.

CH: ¿Tú te quieres desligarte ya del mundo del corazón, no?

R.B: A lo mejor doy una sorpresa dentro de poco... no es cuestión de desligar, sino que me preguntas por cosas que no tengo ni idea y cuando no tengo ni idea de algo me cuesta opinar y la verdad que son gente que la tengo cariño y me cuesta.

CH: ¿Vuelves otra vez a algún programa?

R.B: Hay proyectos...

CH: ¿Pero a Sálvame?

R.B: Los proyectos dicen que no se cuentan hasta que salgan, sino se gafan. Esperemos para ver qué pasa, pero sí, hay cositas a la vista.