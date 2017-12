Las imágenes olímpicas del fotógrafo Raymond Depardon protagonizan el nuevo álbum de 100 Fotos por la Libertad de Prensa

Las imágenes olímpicas del fotógrafo francés Raymond Depardon protagonizan el nuevo álbum de '100 Fotos por la Libertad de Prensa' de Reporteros Sin Fronteras (RSF), a la venta en casi un millar de librerías y 400 puntos de venta de prensa de toda España al precio de 9,90 euros.

"El deporte es, tal vez, la especialidad que mejor enseña a 'ver'. Un fotógrafo deportivo está preparado para aventurarse en cualquier otro terreno. En los estadios olímpicos, tenía la impresión de que yo mismo me convertía en un atleta. Antes de una gran carrera o de una gran competición, no comía, no bebía y no hablaba. Para el campeón, es un año de preparación para una victoria. Para mí, era media jornada de espera para sacar una foto", dice Raymond Depardon.