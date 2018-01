El Reina Sofía recibe una donación de 39 obras de la Colección Patricia Phelps de Cisneros

El Museo Reina Sofía recibirá una donación de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) de un total de 39 obras de 12 artistas latinoamericanos, encuadradas cronológicamente desde los años 60 hasta la actualidad, según ha informado este miércoles el centro.

Las otras cinco instituciones son el Museo de Arte de Lima (MALI); el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), The Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York; el Blanton Museum of Art at the University of Texas, Austin; y The Bronx Museum of the Arts, Nueva York.