Éxito total de Revólver y Despistaos en el Wizink Center de Madrid, pero ¿Cómo es Carlos Goñi en su día a día?

Esta noche Carlos Goñi(Revólver) y Despistaos han reventado en Wizink Center de Madrid en un concierto al que asistieron cientos de personas. Es cierto que Despistaos y Revólver no tienen un estilo tan diferente, pero parece que su público es muy diverso en cuanto a edades.

Además, la misma promotora, Running Music Festival, organiza mañana 24 de noviembre el concierto Locos por la Música con motivo del 15 aniversario de Kiss FM y Revólver también estará allí, junto a otros artistas y grupos como Nacha Pop, La Unión y OBK entre muchos más.

En numerosas ocasiones podemos deducir cómo es la personalidad de un cantante por la letra de sus canciones o por el sentimiento que ponen en cada una de ellas, ya que escriben situaciones que están viviendo o que han vivido en algún momento, como dice Carlos Goñi o David Summers, pero ¿Sabemos cómo son realmente en su vida personal?

Tras una primera entrevista a Carlos Goñi, hemos podido conocer más a fondo la personalidad del artista, y su antes y después. ¿Cómo es Carlos Goñi después de un concierto?

P: ¿En qué ha cambiado Carlos Goñi?

CG: Yo cuando oigo a algunas personas que dicen que no han cambiado en nada me asombro. Sí que sigo siendo igual de apasionado pero he cambiado.

Yo he cambiado en muchísimas cosas, espero que a mejor, al menos ha sido la intentona, pero yo creo que todos cambiamos hacia un sitio u hacia otro. Le he dado un vuelco a mi vida tan descomunal, que por ejemplo , ahora tengo amigos cosa que antes no tenía, amigos además que tienen la llave de mi casa... y me encanta, quedar a cenar con mis amigos así porque sí, y no lo había hecho nunca, porque yo imagino que hace cuatro años tenía una vida familiar extraordinariamente cerrada y no quería permitir el acceso a nadie de ningún tipo, estaba bien así, pero cuando todo saltó por los aires, lo que haces es abrir las ventanas y que entre todo el aire posible.

Me levanté una mañana y mi vida no me gustaba, lo que hizo que todo saltara por los aires, eso se llevó cosas, y dejó cosas rotas por dentro que a día de hoy siguen rotas, y de la misma manera que siguen rotas esas cosas, se abrieron algunas ventanitas hacia otros lugares que hacen que entre un sol maravilloso.

P: Hay muchos cantantes que hablan de sus experiencias, entonces la gente puede conoceros por vuestras experiencias a los cantantes, por vuestras canciones...

CG: Más personal de lo que escribo, es complicado que hable, pero me lo paso muy bien en las entrevistas. Basta con un segundo, algo que te ocurrió ayer o hace mil años, y estiras y sale de ahí una canción. La memoria hace de las suyas, bueno, la cabeza. Al final vas echando mano de todo, de la vida...

El otro día estaba viendo un documental de George Michael, que era un tipo grande, este hombre tardó muchísimo en ser feliz, de hecho apenas llegó a rozar la felicidad. Porque cuando se le puso entre ceja y ceja ser el artista más grande del planeta, durante muchos años lo fue, pero eran otros tiempos, y no podía decir nada del tema de su homosexualidad y el tipo decía joe yo también tengo derecho a ser feliz... Y bueno pues lo pasó fatal, y una vez que encuentra al amor de su vida y empieza a decirlo, el tipo muere poco después de sida.

Mi nuevo disco es mucho más relajado con un poco de mirada, como si fuera mirada del sótano. Hay una frase que dice que no hay dos sin tres, pero por ahora prefiero no hablar de pareja jaja.

CARLOS GOÑI: "NO SOY NADA TRISTE, NI MELANCÓLICO. SIEMPRE PIENSO QUE LO MEJOR ESTÁ POR VENIR"

P: Bueno, eso de no enfadarte, de centrarte en lo que estás haciendo de vivir el momento, ¿lo has aprendido o te lo han enseñado?

CG: Es que el enfadarme no, porque al enfadarte tu inteligencia va al puto suelo. Me he separado dos veces.

El año pasado a nivel emocional fue complicado y me enseñaron. Un día, me senté en la cocina cogí mi mochila y me quedé con mis cosas, pero cogí unas mochilas y fui repartiéndolas, a cada uno, la suya. No soy nada triste, ni melancólico, siempre pienso que lo mejor está por llegar. Me fascina leer y el ajedrez.

P: Leí ¿que no has bailado nunca?

CG: Jajajaja. Tengo un complejo de timided increíble lo que pasa que en el escenario controlo y lo hago bien.

¿Sabes lo que pasa? Que creía que todo el mundo me estaría mirando. Eso me pasó en mi boda.

Pero en el escenario sí que he bailado con una chica y no me da miedo.

P: Eso es que necesitas una tarima para animarte.

GC: Jaja. O sea que la tercera exseñora de Goñi que sepa que no voy a bailar. A lo mejor lo que necesito es esa mujer que tenga los cojones y me diga: "Bailas". No bailé ni para abrir el baile.

P: ¿Abriste con un vals? No sé si te pega.

GC: Me encanta el vals. El baile de las mariposas.

P: ¿Tus hijos?

GC: Tengo uno de cada matrimonio, Carlos de 28 años, que es el mayor y lleva 10 años viviendo en Londres. Y a Alicia que tiene 18 que vive en Alicante y es una negraza guapísima a la que quiero con locura... y gracias a Dios ninguno se dedica a la música.

P: ¿Gracias a Dios?

CG: No gracias a Dios, no. A Carlos le encanta el soul de los 60 hasta Camarón y los Doors pero no es porque yo se lo haya dicho. Me siento orgulloso. Además les dije que independientemente de los estudios, la música y los libros en casa eran gratis.

Digo gracias a Dios porque Frank Zappa lo dijo muy bien, que en los 60 en las discográficas había unos señores que fumaban tremendos puros, y que tú llegabas y se dejaban hacer sin saber y confiaban en lo que les traían. Había un trabajo artístico en los 80 pero ahora hay chicos muy cools que te dicen lo que les gusta a tu público ¿perdona? ¿Qué cojones sabes tú de lo que le gusta a mi público?

Actualmente las propuestas artísticas se devoran a tal velocidad que no da tiempo a que se valoren, pero es una impresión mía.

Hace unos días comentábamos mi manager y yo que es duro. Este año he hecho 80.000 kilómetros en furgoneta porque en avión a veces no llegas y me ha pasado muchas veces que los aviones han fallado a no ser que sea en AVE que ganas un par de horas. Pero cuando te pones a pensar que lo haces desde que tienes 30 años...

Pero la vida me ha hecho un regalo muy grande, porque una persona podría haber tenido dos discos en dos años y yo ahora lo tengo en uno. De hecho, Capitol para muchos de tus compañeros es unos de lo mejores discos que he hecho nunca o el mejor... A ver quién tiene huevos. Hace falta una vocación extrema para dedicarte a esto, sino, tienes pocas posibilidades de aguantarlo toda la vida.

P: ¿Qué haces cuando no tocas la guitarra?

CG: Veo mucho cine, dos películas diarias.

P: Tienes tiempo, ¿eh?

CG: Pues escribo y toco seis u ocho horas diarias. Y me encanta leer, la fotografía, el ajedrez y correr cuando puedo y jugar con mi perro. Y cocinar. Y lo normal es que cada día lea tres periódicos, El País, El Mundo y el ABC, y creo que sólo así puedo sacar una información aproximada de lo que ha pasado realmente.

P: Una receta.

CG: Soy un maestro de las ensaladas y la gente cuando digo eso se descojona pero cuando luego las prueban... Las hago con lentejas, garbanzos... ¡Son otro nivel!