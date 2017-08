Rihanna y Kim Kardashian son la inspiración fashion para Mel B

CHANCE

Cuando Mel B cantaba Wannabe con las Spice Girls allá por años 90, nunca se imaginó que acabaría siendo una 'wannabe' en toda regla, es decir, una especie de 'quiero y no puedo'. El pasado martes asistió al programa en directo de America's Got Talent y su look era un híbrido entre el estilo de Kim Kardashian y Rihanna.

La ex chica picante tiró de mono, brillos y transparencias para lucir lo más parecido a dos reinas de la red carpet como son la diva de Barbados y la socialité, pero se quedó en el intento y su outfit, en lugar de ser transgresor, parecía una copia mala del mono de Gucci que primero lució Rihanna en Coachella y después Kim Kardashian.

Eso sí, en un intento por marcar la diferencia Mel B se enfundó un mono que era digno de armario de Mystique de X-Men, que estaba diseñado por Rocky Gathercole, que ha vestido también a famosas como Paris Hilton, Nicki Minaj, y Jennifer López.

Confeccionado con transparencias, el mono dejaba muy poco a la imaginación, de hecho, la cantante no llevó ropa interior. ¡Pero que no cunda el pánico! Las zonas más íntimas estaba estratégicamente tapadas con pedrería.

Y si su intención era parecerse al personaje de la ficción, lo logró. "Soy como una chica femenina. Me gusta disfrazarme", señaló la cantante que confesó sentirse como una superheroína.