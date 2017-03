Rihanna: "No tienes que ser rico para ayudar a alguien"

Rihanna era toda una sonrisa ayer martes, 28 de febrero, mientras ofreció el emotivo discurso de agradecimiento por el Premio Humanitario 2017 que le concedió la Universidad de Harvard humanitario en el teatro de Sanders en Cambridge, Misa.

Durante la declaración, la estrella musical recordó cuando era una niña y veía televisión los anuncios publicitarios pidiendo a la gente que donara 25 centavos para salvar la vida de un niño.

"Me preguntaba: '¿Cuántos 25 centavos podría ahorrar para salvar a todos los niños de África?'. Y me dije a mí misma: 'Cuando crezca, y yo sea rica, voy a salvar a los niños de todo el mundo'. Lo que no sabía es que estaría en esa situación cuando era una adolescente", dijo Rihanna. "Lo que aquella niña no sabía cuando observaba esos anuncios es que no tienes que ser rico para ser una persona humanitaria. No tienes que ser rico para ayudar a alguien", añadió.

Thank you @harvard ???? Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 9:09 PST

La artista de 29 años acudió muy elegante al acto, con en un vestido de Monse palabra de honor y con botas a juego. Rihanna fue reconocida por su trabajo con la Fundación Clara Lionel y por donar gran parte de su fortuna a un centro de tratamiento del cáncer de mama en Barbados.