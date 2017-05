Risto y Laura todavía no se van de luna de miel

Risto y Laura levantaban una gran expectación a su llegada a Madrid, y es que todo apuntaba a que la parejita llegaba a la capital para marcharse a una romántica y misteriosa luna de miel.

Como ya adelantaba la mujer del Risto en una entrevista a Hola! en la que se le preguntaba por la luna de miel, ni los propios protagonistas saben todavía la fecha de su viaje de recién casados, "tenemos claro que queremos escaparnos, pero no sabemos cuándo. Seguramente nos vayamos a finales de año para así aprovechar el buen tiempo en una zona paradisíaca. A Risto le toca trabajar todo el verano asi que hasta noviembre o así no nos iremos".

La pareja se ha trasladado hasta la capital para que Risto siga con las grabaciones de su programa 'All you need is love'. El programa, que se estrenó hace menos de un mes, ya ha suscitado más de una polémica por los controvertidos comentarios de Risto.