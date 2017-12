Rivera (Cs) sobre bienes de Sijena: "Los tiempos judiciales no los marcan los políticos. Si no, estaríamos fastidiados"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado en relación a la conveniencia de llevar a cabo el traslado de los bienes de Sijena en plena campaña electoral en Cataluña que en España "los políticos no deciden cuando actúan los jueces".

"Los tiempos judiciales no los marcan los políticos. Si no estaríamos fastidiados", ha explicado Rivera en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha pedido respeto a las sentencias "no solo cuando van bien, sino cuando fallan en contra". En este sentido ha recordado que la Generalitat catalana "ha tenido fallos a favor en asuntos culturales y otros y nadie ha dicho nada".