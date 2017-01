Roberto Álamo, nominado a los Goya: "Si hay premio es una suerte y si no, pues a aplaudir''

Roberto Álamo, nominado a los Premios Goya como 'Mejor actor protagonista' por su papel en 'Que Dios nos perdone', ha declarado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "los compañeros y compañeras han decidido que les ha gustado" su "trabajo"."Eso es lo que vale, luego si hay premio es una suerte y si no hay premio pues a aplaudir", ha dicho.

Precisamente, Álamo protagoniza la obra de teatro 'Lluvia constante', dirigida por David Serrano. La función se representa hasta el próximo día 29 de enero, pocos días antes de la Gala de los Goya, de miércoles a domingo, en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

El actor está "encantado de volver por tercera vez a Madrid" y está "disfrutando el momento". En la obra, encarna a un policía que no es ni "el poli bueno, ni el poli malo", con "pulsiones desde luego no deseables", pero que "por otra parte realiza acciones que son valorables". Se trata de "un ser humano que comete muchos errores" y que "no tiene nada que ver" con el intérprete.

Anteriormente, Álamo compartía cartel con Sergio Peris-Mencheta en 'Lluvia constante', y actualmente lo hace con Pepe Ocio. Para el actor, el trabajo con ambos es "diferente", porque "son dos personas diferentes", ya que "Peris es mucho más impulsivo" y "Pepe es mucho más reflexivo, mucho más tranquilo". Además ha añadido que "ahí hay muchos roles" y que se adapta a lo que le "dan".

Por otro lado, el actor no siente presión "en absoluto" porque la obra haya sido representada en Broadway por Hugh Jackman y Daniel Craig, ya que "tampoco sienten presión unos músicos cuando hacen un preludio de Bach", además de que "no hay imágenes de esa función, con lo cual no hay ninguna presión".

En cuanto a su relación con el director, ha declarado que son "amigos desde hace más de 20 años", que es su "mejor amigo, es una maravilla", y que "en todas sus películas" ha "hecho cameos".

Con motivo del anuncio del Gobierno de bajar el IVA cultural del 21% al 10%, sólo para los espectáculos en directo, Álamo ha dicho que, "como diría un niño pequeño", no lo entiende, y que le "parece bien que bajen el IVA cultural del teatro" pero no entiende "la razón por la cual no bajan el del cine".

El actor también ha comentado que entre hacer cine o teatro se queda "con los dos", ya que "siempre que la historia mole, siempre que la historia sea una historia que considere que sea digna de contar, cualquier medio vale".