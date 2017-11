Roberto Osa publica la novela 'Morderás el polvo', un "western rural" en tiempos de crisis

El guionista Roberto Osa publica 'Morderás el polvo' (Fundación José Manuel Lara), ganadora del premio Felipe Trigo que el autor ha definido como "una novela con reminiscencias al género negro o western rural" que narra el reencuentro entre un padre y su hija embarazada de ocho meses.

"No me senté a escribir un drama rural trágico, ni siquiera me atrevo a ponerle esa etiqueta. Si yo tuviera que ponerle un género, para mí sería novela contemporánea, a secas. Pero es cierto que tiene tintes de drama rural, de tragedia casi teatral, incluso ciertas reminiscencias al género negro o al western, por la búsqueda de la violencia que impregna todo el relato", ha señalado el autor.