Roberto Santiago lanza su primera novela para adultos 'Ana': "Hay cosas del mundo del juego que no se habían contado"

El guionista Roberto Santiago ha presentado este miércoles 22 de febrero en Madrid su primera novela para adultos, 'Ana', un thriller que ahonda en temas como la ludopatía, la adicción al alcohol o la violencia de género, el sentimiento de justicia y la lucha contra el poder. "He visto cosas en el mundo del juego que me han puesto los pelos de punta, es íncreible que no se hayan contado antes", ha señalado.

El libro cuenta la historia de Ana Tramel, una mujer que fue una brillante penalista a la que se le disputaban los mejores despachos, pero cuya vida cambió debido a un oscuro suceso que la sumergió en un día a día monótono, con un trabajo aburrido y con una adicción al alcohol. Sin embargo, su vida da un vuelco y, debido a un asesinato, Ana se vuelve a ver inmersa en los juzgados, enfrentada a un gigante empresarial. El escritor ha señalado que la novela "ha sido escrita con las tripas" a partir de sus vivencias personales, y que con ella pretende sacar a la luz temas complejos y delicados pero que desgraciadamente forman parte de la realidad social. Además, ha explicado que uno de los elementos que caracterizan a esta novela es la "fuerza, contradicción y emoción de los personajes". "Es una novela de personajes, ellos tiraban de mi", ha señalado. Así, ha explicado que el origen de la protagonista se remonta a 30 años atrás, cuando una compañera cercana a él vivió un caso de acoso y se vió totalmente sola ante las autoridades. "Es ahí cuando nacieron Ana y su sentido de la justicia, llevo todos estos años formando al personaje", ha apuntado. Santiago ha dejado claro que todo lo que se cuenta en su novela sobre el mundo del juego es "verídico" y que en ella se encuentran casos reales que él ha vivido de primera mano. Además, el escritor ha manifestado que con esta novela se ha unido a la protagonista (Ana) para luchar contra la ludopatía. Asimismo, el autor también ha tratado el tema de la violencia de género y ha declarado que es un asunto "delicado" que también le ha tocado de cerca y que le ha permitido ahondar sobre ello en la novela. Otra de las cuestiones sobre las que profundiza 'Ana' es la adicción del ser humano. El autor realiza un análisis de la capacidad adictiva del ante cualquier actividad o sustancia perjudicial para él mismo. "Todos tenemos un lobo dentro que debemos calmar", ha explicado para ilustrar que el mayor enemigo de la protagonista de su novela es ella misma. En definitiva, ha señalado que el denominador común de los temas tratados en su novela es la lucha de los más débiles contra el poder y contra el sistema, una batalla desigual que ha definido como "la historia de David contra Goliat". Finalemente, ha explicado que ha dado el salto a la novela de adultos debido a una necesidad personal de contar todas esas experiencias y emociones que han ido labrando a los personajes de su novela. "Todo lo que he vivido ha sido un camino de aprendizaje para escribir esta novela", ha concluido.