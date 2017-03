Rosa Benito, feliz a pesar de su último fracaso televisivo

Rosa Benito y su hija Chayo Moedano no terminan de despegar en el ámbito televisivo pese a sus intentos. Desde que madre e hija desvelaran que posiblemente volviesen a la televisión en un programa que les gustaba mucho por ser de música y no de polémicas, ahora la realidad es bien distinta. Eso si, su último fracaso televisivo no les hace perder la sonrisa a ninguna de las dos.

Aunque en un principio madre e hija estaban de lo más ilusionadas por participar en Levántate All Stars finalmente se han quedado fuera del casting por lo que no participarán en el concurso. En esta ocasión Rosa llegó con una gran sonrisa a su casa y tampoco quiso hablar de la situación por la que está pasando José Fernando. Madre e hija al menos, están felices con la carrera como cantantes que ambas persiguen juntas en un espectáculo junto a Carlos Vargas llamado En vivo y se sienten muy satisfechas con lo que han conseguido hasta ahora.