Rosanna Zanetti acude al desfile de Maaría escoté y el de Maya Hansen sin David Bisbal

La Semana de la Moda de Madrid nos está dejando muchos momentos divertidos pero sobre todo, IFEMA está repleto de rostros conocidos. Nuestros famosos no se están queriendo perder ninguno de los desfiles que ha organizado la MBFW para esta edición, donde los grandes diseñadores españoles apuestan por la moda nacional y nos muestran sus propuestas para el próximo Otoño-Invierno. Al desfile de María Escoté y Maya Hansen asistieron muchas de las celebrities del panorama actual. Entre ellas, pudimos ver a una radiante Rosanna Zanetti, la pareja David Bisbal.

A ROSANNA ZANETTI LE GUSTA LA MODA Y NO QUISO PERDER LA OPORTUNIDAD DE PASARSE POR LA MBFW

La joven pareja del cantante no se quiso perder estos desfiles y no cabe duda de que le gusta moda. Y es que Rosanna acudió al desfile con un look muy moderno y juvenil que le quedaba a las mil maravillas y resaltaba la figura de su cuerpo. Con una camiseta negra con un dibujo de un unicornio lleno de color, una chaqueta rosa de cuero y unos pantalones vaqueros por donde se asomaban unas medias de rejilla, una tendencia que arrasa en redes sociales, así acudió Rosanna a esta cita con la moda, un look muy atrevido pero es que con ese cuerpo, ¿qué le puede quedar mal?

Zanetti acudió al desfile sin David, sin embargo se la vio de lo más cómoda con la prensa a quien atendió sin problema. Y es que está claro que las parejas de nuestros famosos ya forman parte del mundo de las celebrities y no se pierden los desfiles, donde acuden encantadas al Front Row.

La primera en hacerlo fue la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, que acudió al desfile de Juan Vidal como su invitada con un preciosos mini vestido del diseñador, las parejas de nuestros famosos más glam no se han querido perder esta cita con la moda, que durará hasta el martes, 21 de febrero.

Rosanna Zanetti no dudo en hablar con la prensa, y nos explicó a CHANCE que Bisbal no se encontraba en España por motivos laborales. Por esa razón, la pareja de David, que no se quería perder la MBFW, acudió sola a disfrutar de los desfiles.

CHANCE: ¡Cuánto tiempo!

ROSANNA ZANETTI: Hola, ¿cómo están?

CH: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estas fechas?

R.Z: Muy bien, a disfrutar de la Semana de la Moda de Madrid. Mi primera vez aquí celebrándola y viéndola desde el Front Row. Y a divertirnos con este desfile que se ve que es una propuesta colorida, divertida... Vamos a ver...

CH: ¿No le has propuesto a David que te acompañe?

R.Z: David está en México porque están haciendo un concierto en homenaje a Juan Gabriel, la segunda parte de su disco, entonces vine a disfrutarlo yo.

CH: ¿Cómo has pasado estas fechas?

R.Z: Muy bien.