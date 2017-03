RuPaul y George LeBar, casados desde enero

RuPaul desvelaba hace unas horas haber contraído matrimonio con su pareja George LeBar a principios de este año. "¿Sabes qué? No creo haber dicho esto. Nunca antes lo había dicho en televisión. Estamos casados", dijo el modelo y drag queen estadounidense en el espacio Hollywood Today Live.

"Nos casamos en nuestro 23 aniversario. Lo conocí en la pista de baile Limelight en 1994, era su cumpleaños. Así que nos casamos en su cumpleaños que es cuando nos conocimos" añadió el actor y presentador de 56 años. La estrella mediática aseguró que en el pasado la idea del matrimonio no le resultaba atractiva, pero confesó que este paso tiene también como excusa beneficios fiscales y otras cuestiones financieras para la pareja.

El intérprete de Sissy That Walk aseguró hacer una pareja perfecta con el ranchero de Wyoming. "Es un gran tipo, pero no le interesa el mundo del espectáculo. Los paparazzi recientemente nos captaron. Estábamos en Nueva York la semana pasada y nos pillaron, ya sabes", dijo RuPaul. "Pero la mayor parte del tiempo, él está en el rancho en Wyoming. Él tiene un, me equivoco cada vez porque no soy bueno con los números, un rancho de 6.000 acres. Está en dos estados. Está entre en Dakota del Sur y Wyoming", añadió.

"Cuando voy allí me visto con ropa occidental, pero a nadie le importa. Me visto con el traje más hermoso de Westernwear, pero a nadie le importa", relató el compositor de San Diego. "Queremos ir a algún lugar fabuloso", subrayó el artista, que señaló Maui o Nueva York como dos de las ciudades favoritas para ambos.