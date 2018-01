Ruggero Pasquarelli, el italiano que tiene el amor divido entre Soy Luna y Cande Molfese

CHANCE

El show de Soy Luna Live ha llegado a España y hemos tenido la suerte de hablar con sus protagonistas Karol Sevilla y a Ruggero Pasquarelli (Luna y Matteo, respectivamente) y el alter ego de Luna Valente, Ambar Smith (interpretada por Valentina Zenere) una rubia que le pone cortapisas cada vez que puede, y no porque quiera realmente, sino porque no sabe lo que es el amor y nunca lo ha recibido en casa.

La gira de conciertos Soy Luna Live comenzó en Latinoamérica el año pasado, presentándose en Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia y México y ahora Disney EMEA y DG Entertainment, como productores del espectáculo, y Sold Out, como organizador de los conciertos en España, han inaugurado la gira europea en Barcelona y ahora en Madrid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

Estos chicos al igual que el resto del elenco arrasan no solo con su serie sino en sus redes sociales. Chicos entre 18 y 24 años que tienen los pies en el suelo y que son muy pero que muy familiares. Estos días hemos hablado con Karol y Valentina, hoy es el turno de él, de Ruggero, un chico italiano que tras salir de X Factor se le abría las puertas de Disney a los que está eternamente agradecido.

A sus 24 años, Ruggero tiene muy claro que lo importante es la familia, disfrutar de la gran oportunidad profesional que ha tenido y entre concierto y concierto intenta verse con su novia la también actriz de Disney Cande Molfese, que actualmente se encuentra acompañándole en la gira.

P: Ensayando desde primera hora de la mañana.

RP: Hay que preparar un show. Lo tenemos todo ensayado pero hay que armar todo para que salga perfecto y con muchas ganas en esta gira de Europa.

P: ¿Qué es lo que más va a gustar?

RP: Son las canciones más seguidas de la serie y los fans ya han podido ver un poco en YouTube el show que hicimos en Argentina y entonces van a venir con todas las canciones... Bueno eso si vienen.

P: ¿Sí, no? Bueno ¿qué supone para un italiano haber casado tan bien en Soy Luna?

RP: Me siento muy agradecido por esta oportunidad que me dio Disney y esta gran familia con Violetta y Soy Luna. Y en breve vamos a mi casa, Italia, y allí me van a ver toda mi familia y aunque estén lejos van a ver que estoy haciendo algo bueno.

P: ¿Y tu familia qué dice?

RP: Ellos están muy contentos y ahora en España me siento muy cerca, hasta es el mismo cambio horario.

P: ¿Cómo te dio por embarcarte en esta aventura de ser actor, cantante?

RP: Todo comenzó en XFactor y allí se abrió un mundo y estoy cumpliendo un sueño muy grande... estar en la y a lo mejor no vuelvo al Palau Sant Jordi, ¡ojalá que sí! Pero no sé y durante el espectáculo yo voy a estar haciendo fotos a todos.

P: ¿Que tiene Ruggero Pasquarelli de Matteo de Soy Luna?

RP: En la primera temporada Matteo era muy engreído, y me gustó interpretarlo porque es diferente a lo que soy. Y ahora Matteo ha cambiado, es más romántico... Y yo soy italiano y te gusta el amor.

P: Pero enamorado de una o de dos porque los italianos tenéis fama de don Juanes.

RP: Enamorado de una en la serie y en la vida real también de una.

P: Tu chica, Cande Molfese, también tiene otros tantos millones de seguidores como tú.

RP: Ella como actriz es fantástica, en Argentina se le está abriendo ahora un mundo y me alegro por ella y me encanta compartirlo. Y tenemos los dos un canal de YouTube donde hacemos vídeos juntos. Y le deseo todo lo mejor y todo lo mejor junto a mi.

P: Defectos y virtudes de Ruggero.

RP: Soy muy desordenado y como soy tranquilo hay veces que no veo la realidad. Y virtudes que digo lo que pienso.

P: Ruggero ¿y defectos y virtudes de tu novia Cande?

RP: Defectos, es un poquito celosa pero lo está mejorando y eso es buenísimo y como virtud que ella me hace abrir los ojos y me ayuda... Al final una pareja es para aprender el uno del otro. Y yo estoy aprendiendo de ella y seguro que ella de mí.

P: Con vuestras profesiones, ¿os podéis compaginar bien para veros?

RP: Ahora está aquí, pero tendrá que volver. Así que ya te llamaré y te contaré. Tan bien está bien, luego tener que contarse cosas.

P: Cuándo te levantas por la mañana y echas la vista atrás ¿qué es lo que piensas?

RP: Cuando me despierto por la mañana lo primero que pienso es en desayunar, dónde está la comida. Bueno, en verdad, veo que me levanto en una ciudad en otra y veo que soy muy afortunado, que es una gran oportunidad para mí, es algo muy especial.

P: ¿Ruggero tiene lo pies en el suelo?

RP: Yo pienso que sí pero no puedo decirlo en realidad. Pero gracias a Dios tengo gente que me lo puede decir. Es una suerte que esté mi familia ahí que me comenta y me dice. Peor yo soy una persona normal.

P: ¿Que destacarías de tus compañeras Karol Sevilla y Valentina Zenere?

RP: Que te puedo decir que tenemos muy buenos amigos de trabajo, con unos más y otros menos como en todos los sitios del mundo. Con Karol tenemos una buena amistad en el trabajo porque ella es muy profesional y Valentina es una gran persona y una gran actriz, a veces se enoja. La valoro mucho, es muy humilde y es una gran trabajadora y un gran talento.

P: ¿Qué te gusta a hacer en tus ratos libres?

RP: Me gusta recorrer la ciudades que no conozco y llevo en la maleta un estudio de protección para producir y componer. Estoy un poco loquito.

P: ¿Cómo te gusta vestirte en tu día a día?

RP: Me gusta vestirme con camisas elegantes porque visten y me gustan las camisetas y estar cómodo.

P: Además de componer, ¿qué te gusta hacer en tus ratos de ocio?

RP: Me gusta ver Netflix y lo veo con subtítulos en inglés para perfeccionar más.

P: ¿Dónde tienes más público fuera o en Italia? ¿Cómo crees que te van a recibir?

RP: La verdad, no sé, porque llevo mucho tiempo en Latinoamérica pero cuando vaya, luego te devuelvo la llamada y te cuento.

P: Vale y van dos, lo espero. ¿Dónde te ves en un futuro?

RP: Tras X Factor, y Soy Luna, me gustaría cantar mis canciones, estar con el público y que canten mis canciones. Es lo que más me gustaría, y si no llega, eso quiere decir que llegó laboralmente algo mejor... o no, pero como yo lo único que quiero es estar feliz, con las personas que más quiero, eso es lo importante.

P: ¿Asusta el éxito?

RP: No me asusta, hay éxitos demasiados grandes que pueden asustar como Justin Bieber y no sé si eso es bueno. El éxito tiene sus consecuencias y yo estoy dispuesto a saber como vencerlas.

FECHAS GIRA CONCIERTO SOY LUNA LIVE EN ESPAÑA 2018:

5 de enero de 2018 a las 12:30 h - Barcelona: Palau Sant Jordi7 de enero de 2018 a las 12:30 y a las 17 h - Madrid: Wizink Centre9 de enero de 2018 a las 20 h - Bilbao: Bizcaia Arena11 de enero de 2018 a las 20 h - Zaragoza: Pabellón Príncipe Felipe13 de enero a las 20h y 14 de enero a las 17h - Málaga: Palacio de deportes Martín Carpena17 y 18 de enero de 2018 a las 20 h - Sevilla: Palacio de deportes San Pablo