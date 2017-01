Ryan Gosling, el actor de moda que arrasa en Hollywood

Ryan Gosling es el chico de moda y eso es algo que todos tenemos claro. Y es que tras su papel protagonista en La la land- La ciudad de las estrellas y el aluvión de nominaciones a los Oscar, entre ellas a mejor actor protagonista para Gosling, el mundo quiere saber todo sobre el intérprete.

Nació en Canadá hace 36 años y desde entonces se ha dedicado al espectáculo. Junto con Cristina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake protagonizó el club Disney. De hecho durante seis meses estuvo viviendo con Timberlake y sus padres.

Todos le recordaremos por su papel en el 'Diario de Noah', la película que le hizo triunfar en la gran pantalla y que prtagonizó junto a Rachel McAdams, la actriz que no fue solo su pareja en la película sino también en la vida real.

Actualmente Ryan es pareja de Eva Mendes y tiene dos hijas pequeñas a las que adora. A la actriz la conoció en el rodaje de 'The place beyond the pines'. En el plano profesional, Gosling no solo actúa sino que también canta, toca la guitarra, el bajo y el piano. De hecho el canadiense tiene una banda de música.

Así que si pensabas que el actor iba acompañado de un doble en 'La la land, La ciudad de las estrellas' estás equivocado pues se estuvo preparando meses para tocar el piano con la misma agilidad que Sebastian.

Guapo, viste a la moda y tiene talento. Estamos seguros que vamos a tener Gosling para rato.