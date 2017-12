Salma Hayek denuncia públicamente a Harvey Weinstein

Salma Hayek ha sido la última en denunciar los abusos que sufrió por parte del productor Harvey Weinstein. La actriz ha querido abrir su corazón en un artículo escrito por ella misma para The New York Times donde reconoce que Weinstein también "fue mi monstruo".

"Poco sabía que sería mi turno de decir que no. No a abrir la puerta durante la noche, hotel tras hotel, localización tras localización, incluso cuando estaba rodando una película donde él no estaba involucrado. No a darme una ducha con él. No a dejar que me mirase mientras me duchaba. No a que me diese un masaje. No a que una amiga suya me diese un masaje desnuda. No a tener sexo oral. No a estar desnuda junto a otra mujer. No, no, no, no, no...", escribe la actriz en The New York Times.