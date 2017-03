Una actriz y una guionista de 'Orange is the new black' se casan

A veces el mundo artístico súper la ficción y surge una relación de amor contra todo pronóstico. Este ha sido el caso de dos jóvenes de la exitosa serie 'Orange is the new black' que ha culminado con una boda. La actriz de la serie Samira Willey le ha dado el 'sí, quiero' a la guionista de 'OITNB', Lauren Morelli.

Tal y como apunta la revista People, la pareja contrajo matrimonio este sábado en Palm Springs. Las jóvenes de 'Orange is the new black' decidieron hacer una ceremonia de lo más íntima donde solo estuvieron sus familiares y amigos más allegados.

Para una ocasión tan especial, las recién casadas optaron por los diseños del conocido modisto de moda, Christian Siriano. La magia estuvo presente durante toda la ceremonia, donde los padres de Willey fueron los encargados de oficiar la ceremonia.

La banda sonora de la celebración no pudo ser más especial y es que las jóvenes optaron por música pop sonando 'This is who we do it' o incluso una canción del exitoso artista Justin Bieber como es el tema 'Baby'.

Y en el baile que abrieron las recién casadas, se coronó con confeti creando así un momento mágico que seguro que ninguna de las dos jamás lo olvidarán, como tampoco lo harán los allí presentes. ¡Enhorabuena pareja!