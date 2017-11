Sandra Barneda: "Ni me han echado ni me están arrastrando por la parrilla"

CHANCE

Por cuarto año consecutivo YO DONA ha elaborado el listado de las 500 mujeres más poderosas de España. De todos los ámbitos. Del político al económico y judicial, pasando por la cultura, la moda, la cosmética o las tendencias.

No se perdió esta cita Sandra Barneda, una de las presentadoras más populares del momento. La presentadora tenía una misión, ser ponente en el lanzamiento de el especial de 'Yo Dona' sobre el poder femenino. Por cuarto año consecutivo la revista dedica un ejemplar a ello.

- Sandra, Hoy vienes aquí, no sé si a participar en el debate sobre las mujeres más influyentes de este año.- Sí, soy ponente. ¿te sorprende?- No, me parece que lo harás fenomenal. Cuéntanos qué significa ser una mujer poderosa y una mujer influyente.- Yo creo que todas las mujeres tenemos que coger nuestro esternón y sentir ese poder porque durante tantos siglos nos han dicho "tú no vales", "tú no sirves para estudiar, para liderar, para hacer las cosas bien" por el simple hecho de ser mujer. Ser una mujer poderosa es empezar a creerte que por ser mujer tienes absolutamente derecho a todo y puedes hacer todo lo que te propongas. Eso significa ser una mujer poderosa. Luego hablando de éxitos que cada una consigue, antes me decían que, me dijeron hace muy poco, que la vida te marca, pero no los hechos, sino que es más importa cómo tú te tomas las cosas, cómo interpretas los hechos. Creo que es muy importante para cultivar esa positividad entrar en eso. Un mismo hecho es como una arista, que te lo puedes tomar de muchas maneras. Es importante igual que un fracaso puede ser un intento. Lo que hace es aumentar la seguridad en ti y eso es lo que poco a poco haces como que amplías, estiras el pecho y te sientes mucho más poderosa.

- A día de hoy las mujeres sois cada vez más poderosas.- No, a día de hoy se habla más, pero a día de hoy las mujeres no somos cada vez más poderosas, a día de hoy la mujer se ha hartado de decir "oye, queremos la igualdad". A día de hoy yo creo que estamos viviendo una segunda revolución más allá de la revolución de los 60 o la revolución del siglo XVIII. Ahora la mujer está diciendo "oye, que no hay suficiente". Se empieza a hablar de esa igualdad salarial por un mismo puesto de trabajo, ¿la mujer por qué cobra menos? Hace un par de semanas o tres, leí en El País que para llegar a esa igualdad salarial tienen que pasar 200 años. No me digas que la cosa está mejor. Para posicionamiento tienen que pasar 100 años. Seguimos con un techo de cristal de entre un tres y un cuatro por ciento de ejecutivas, yo creo que no estamos mejor, estamos más conscientes, creo que han pasado un par de generaciones que las mujeres nos creíamos eso. Bueno, ya es suficiente, y ahora vuelve a haber una oleada de decir que no es suficiente. Estamos entrando en estudios de micromachismos, los adolescentes que tienen una tendencia hacia el machismo o un concepto mucho más antiguo al de ahora, esto ha sido responsabilidad de todos y es porque pensábamos que todo estaba hecho.- Cuáles dirías que han sido tus grandes logros como mujer.- Tratar de no permitir que me traten como un objeto, como alguien diferente por el hecho de ser mujer en mi puesto de trabajo. Eso a veces cuesta mucho, porque te da cosa, porque eres mucho más joven es más fácil que digan "qué guapa". A mí me encanta que me llamen guapa, me encanta que valoren la belleza o lo que sea, pero siempre en un contexto, no que sirva de pretexto porque no sabes qué más decirme. Yo creo que uno de mis logros ha sido reconocerme y expresarme sin miedo a.

- ¿Cómo valoras el capítulo controvertido que ha habido en GH, un posible abuso sexual? - Eso no puedo valorarlo. Hubo un comunicado por parte de Zeppelin y de Mediaset, yo desconozco los detalles. Sé poco más que ese comunicado. Carezco de datos, es un tema suficientemente delicado como para no entrar gratuitamente.- Los datos de audiencia no parecen ser los mejores, ¿cómo lo vives? - Yo creo que todo es cíclico en esta vida y que hay veces que hay que asumir los éxitos a situarte en que no estás teniendo tanto éxito, pero a veces creo que hay una tendencia a los grandes formatos a macharcarles cuando baja un poco la audiencia. Creo que hay que moderar los titulares y los mensajes. Ni me han echado ni me están arrastrando por la parrilla, nada de todo eso, simplemente era un formato en el que me dijeron "tienes que estar aquí" y en el que estaré.- ¿Tienes algún otro plan entre manos?- Libros saco el año que viene una nueva novela.- ¿Qué nos puedes avanzar?- No te puedo avanzar.