De la Reina Sofía y Sandra Ibarra a Teresa Perales la nueva premiada por Madrid Woman's Week 2017

Emma Bonino, exministra italiana y excomisaria de la UE, y Teresa Perales, nadadora paralímpica, han sido dos de las galardonadas en la VI edición de los Premios Internacionales Madrid Woman's Week en las categorías 'Mujer líder' y 'Mujer deportista' respectivamente, según informan los impulsores de los galardones.

La directora territorial de Banco Sabadell, Blanca Montero; la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, y la directora de la Fundación También, Teresa Silva, fueron reconocidas en las categorías 'Mujer directiva', 'Mujer Científica' y 'Mujer Solidaria'. Por su parte, Julia Navarro, periodista y escritora, fue galardonada en el ámbito 'Mujer y Cultura'.

Los premios se entregarán el próximo 8 de marzo en el marco de Madrid Woman's Week 2017 que se celebrará del 6 al 10 de marzo en el Colegio de Aparejadores de Madrid. Fundación Woman's Week creó los Premios Internacionales en 2012 con el objetivo de reconocer el esfuerzo personal de aquellas mujeres líderes en algún ámbito de la vida pública con el fin de que se convirtieran en inspiración y estímulo al cambio de otras muchas mujeres de todo el mundo.

En otras ediciones los premios han recaído en nombres tan destacados como Michelle Bachelet, presidenta de Chile; Carmen Posadas, escritora; Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton; la Reina Doña Sofía; Viviane Reding, exvicepresidenta de la Comisión Europea; Belén Frau, directora general de Ikea Ibérica; Pilar Jurado, cantante y compositora; Amaya Valdemoro, ex jugadora de baloncesto; Helena Herrero, presidenta de HP Inc.; Margarita Salas, científica; Almudena Grandes, escritora; Nerea Torres, consejera delegada en España de Siemens Postal Parcel and Airport Logistics (PPAL), o Sandra Ibarra, presidenta de Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer.