Care Santos recorre 'Media vida' de mujeres de la Transición: "Hay que seguir novelando Historia femenina del siglo XX"

La escritora Care Santos recorre en 'Media vida' (Destino), premio Nadal 2107, el trayecto vital de cinco mujeres desde la dictadura hasta la Transición, en una novela que continúa con su afán por contar "la Historia femenina del siglo XX".

"Desde hace ya tiempo estoy novelando la historia de la mujer, sobre todo desde el siglo XIX, pero es necesario seguir haciéndolo ahora que todavía nos quedan muchas cosas por contar. Pienso por ejemplo en la generación de mujeres detrás de mis protagonistas, sus hijas, que tienen una novela aún", ha señalado en una entrevista con Europa Press la autora.

'Media vida' parte del reencuentro de cinco amigas que llevan 30 años sin verse y, en sus recuerdos de la época que compartieron en el internado de monjas, no podrán evitar hablar de la noche en la que sus destinos quedaron marcados para siempre a raíz de un inocente juego.

Santos ha explicado que, en cierta manera, esta mirada atrás supone un "homenaje" a la generación de su madre. "Por suerte, pertenezco a una familia en la que ha habido mucha transmisión oral de las experiencias pasadas. Así, los recuerdos de mi madre son más importantes aquí que los míos, aunque es verdad que yo también aporto alguno", ha señalado la autora con humor.

En este sentido, ha defendido que, en cierta manera, 'Media vida' también sirve para "rescatar" a la generación de su madre que "ha recorrido un duro camino que otras no han tenido que hacer". "Desde esa educación castradora y tradicional hasta llegar a la sociedad de hoy hay un larguísimo camino por el que han pasado con más o menos fortuna, pero es un mérito que hay que reconocer", ha apuntado.

REIVINDICADORA DE LA AMISTAD

La ganadora del Premio Nadal ha reconocido que, tras varias obras en las que tuvo que documentarse para ambientar el siglo XIX, pensaba que en esta ocasión "sería más fácil" al haber una mayor cercanía temporal. "Error. Realmente, las cosas han cambiado tanto (y para mejor, afortunadamente) en tan poco tiempo, que me ha llevado a muchas complicaciones", ha señalado.

Santos no cree que esta obra sea tanto un repaso a la "pérdida de inocencia", sino más bien un libro que orbita en torno a la amistad. "Hay que creer en la amistad siempre, es una de las mejores relaciones que puedes tener en la vida: más ventajosa que el amor, es menos exigente y te permite más libertad. Soy una gran reivindicadora de la amistad", ha añadido.

LA MUJER, "PROTAGONISTA ABSOLUTA"

La escritora ha defendido que en este trabajo la mujer sea "la total y absoluta protagonista" de su novela. "Muchas veces me han colgado el sambenito de ser escritora para mujeres y yo me esforzaba por defender mis personajes masculinos pero aquí no pienso decir ni mú. La mujer es la protagonista y el hombre está en un segundo plano", ha reivindicado.

Para Santos, sí que existe una "literatura de lo masculino y lo femenino" respecto a ciertas temáticas, pero considera que no se trata de "un debate tan interesante", puesto que la realidad hoy lleva a "un público lector mayoritario" de mujeres. "Y si lo miras así, realmente todos escribimos para las mujeres", ha concluido con humor.