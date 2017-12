Sara Carbonero se despide del 2017 en su blog

Sara Carbonero ha querido despedir el 2017 con un post de lo más sincero en su blog para Elle. La presentadora ha compartido con todos los seguidores de Cuando nadie me ve las impresiones que le ha dejado este año que acaba.

Con una amigdalistis aguda y un poco de fiebre, la mujer de Iker Casillas no sabe si esta noche podrá celebrar el Año Nuevo como tenía planeado; y es que la propia Sara reflexiona sobre todos los planes que hacemos y que luego nunca llegan a cumplirse: "Como estas últimas horas las estoy pasando tumbada y tengo mucho tiempo para pensar he llegado a la conclusión de que lo que ocurre es que nos pasamos la vida haciendo planes e idealizando situaciones que todavía no han llegado y de ahí viene muchas veces nuestra frustración. Idealizamos a las personas, idealizamos la felicidad, tenemos en la cabeza (en parte porque así nos lo han metido) la imagen del 'todo perfecto'".