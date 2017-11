Sara Carbonero: "No echo de menos la tele específicamente, echo de menos una redacción"

CHANCE

Sara Carbonero ha aterrizado de nuevo en España por motivos profesionales y es que la presentadora vive a caballo entre Oporto, donde tiene fijada su residencia y Madrid, donde aún tiene proyectos pendientes. En esta ocasión Sara presentó su nueva colección de joyas para Agatha París.

De lo más feliz por el momento personal que está viviendo, la periodista reconoció que ha logrado encontrar en Oporto la tranquilidad que necesitaba para dedicarse a sus dos hijos y es que, en estos momentos, son su principal preocupación. De los rumores sobre un posible embarazo, Sara dejó claro que lo que se ha publicado es una mala foto con una mala postura en la que se le ve más tripa de la que en realidad tiene y es que, por el momento, no esperan la llegada de un nuevo miembro a la familia.

CHANCE: ¿Qué vamos a ver?

Sara Carbonero: Esta es mi tercera colección con Agatha y siempre que saco colección digo que es la más especial y luego nos superamos. Esta es muy especial y significa nostalgia, es una palabra que desde que yo vivo en Portugal tiene mucho significado para mí. Habla de extrañar a la gente o alguna época pasada en la vida.

CH: ¿La joya más importante de tu joyero?

S.C: Yo siempre ha dicho que más que de joyas muy buenas soy de joyas que trasmitan y que significan algo importante. Las joyas más importantes que tengo es porque han sido regalos en momentos puntuales. Tengo de mi abuela, de mi madre, joyas de regalo en fechas señaladas y joyas que me regalaron por cada niño que tengo.

CH: ¿Qué tal tu vida en Oporto?

S.C: Todo sigue igual, mejor si cabe porque ya es el tercer año, es una frase hecha, es como si estuviéramos en casa, muy cómodos, muy tranquilos, muy contentos con todo, con lo que nos preocupa a las mamás y felices. Muy cerquita de España para escaparnos de vez en cuando y recibir amigos y así, la palabra es tranquilidad.

CH: ¿Cómo llevas el portugués?

S.C: Pues hablo bien, ya el año pasado intenté expresarme en portugués, ya lo haga bien, mal o regular pero ya sí que hablo en portugués con nuestros amigos de allí, aunque saben castellano les pedimos que nos hablen en portugués. Ya sí que lo domino.

CH: Hemos visto en fotos en Instagram que no le falta detalle a tu casa.

S.C: Está en una zona muy bonita, es verdad que nos cambiamos pero a principio de temporada, ya llevamos ahí desde agosto. Bueno, es el mismo barrio en el que vivíamos que nos gusta un montón y sí que es como un cuadro, tener el Atlántico nada más despertarte es un lujo y el tiempo que estemos allí teníamos claro que queríamos estar cerca del mar.

CH: ¿Te ves viviendo allí en los próximos años?

S.C: Eso como no depende de mí no lo sé. Sí que es verdad que este es el último año de contrato con el club y luego iremos viendo. Esto no lo sabemos ya, lo sabremos sobre la macha sería una maravillosa ciudad para seguir durante años, por qué no.

CH: Hubo comentarios de un posible nuevo embarazo. Yo por lo que te veo lo descarto.

S.C: Yo te digo que hay fotos muy traicioneras. Cuando la vi dije pero si yo no tengo esa barriga, pero supongo que es la típica mala foto. En este caso no estoy. Ya os he dicho que nos gustaría, pero más adelante. Es más una mala foto que otra cosa, ya me da rabia.

CH: ¿Proyectos?

S.C: Poco a poco, ahora tenía muchas ganas de esta presentación, llevamos mucho tiempo con el diseño, con la idea y con todo, llevamos desde abril o mayo del año pasado y luego estoy como siempre, con el blog, las entrevistas, ya os dije que estoy escribiendo, que tampoco me quiero añadir mucha presión. Estoy con eso y con los dos peques, muy contenta, no me aburro. Estoy con Slow Love, hemos dado un salto de calidad con esta nueva temporada de otoño, se nota que hemos variado desde la producción, los tejidos y así, estoy muy contenta, deseando que funcione y seguir con eso.

CH: ¿Has felicitado a cristiano y a Georgina por su hija?

S.C: Bueno me alegro mucho por ellos, no conozco a Georgina, como todos ahora a través de las redes sociales con los likes que ya nos damos por felicitados pues sí que lo he visto y es una noticia muy bonita y me alegro mucho por ellos, siempre es una alegría.

CH: ¿Qué opinas de la denuncia de situaciones complicadas que han vivido muchas actrices o rostros conocidos?

S.C: Estoy al tanto de lo que hablas y lo he escuchado, es un tema muy preocupante, es muy preocupante que porque ahora se atrevan a contarlo se juzgue que por qué ahora. Hay que ir a la raíz del problema que es muy grave, toda mi solidaridad con todas ellas pero yo por suerte no he tenido ningún caso. Ya me habéis preguntado a lo largo de estos años y todo lo contrario, siempre me he encontrado a hombres que me han tratado como una más, ni mejor ni peor y en eso soy muy afortunada porque viendo lo que estoy viendo.

CH: ¿Con ganas de volver a la tele?

S.C: No especialmente a la tele, siempre me reitero, lo que más echo de menos de la tele son los compañeros, la redacción, una rutina... Si no fuera la tele y fuera otro medio me da igual, no echo de menos la tele específicamente, echo de menos una redacción y un trabajo informativo.