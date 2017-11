Sarah Andersen (Sarah's Scribbels), "sorprendida" por el éxito de sus viñetas en España: "Ayer vino a verme mucha gente"

Sarah Andersen, la autora de las viñetas 'Sarah's Scribbles' que comenzaron a circular en 2011 por Internet, ha visitado Madrid esta semana para promocionar la traducción al español de su segunda colección de viñetas 'Un bollito feliz', publicada por Bridge.

Se ríe cuando le preguntan cómo se le ocurre a un introvertido triunfar exponiendo sus pensamientos y miedos. "Al principio fue difícil, las primeras veces que tuve que hablar en público estaba por dentro pensando que me iba a desmayar, pero ahora he ido a tantos eventos y giras que en algún momento me acostumbré. Así que hay esperanza para todos", bromea.

"Mis veintipocos fueron más caóticos de lo que esperaba que fueran. Hubo un tiempo en el que pensaba que las cosas se iban a estabilizar, pero luego me di cuenta de que eso no iba a pasar. Llegué a la conclusión de que, de todas formas, la estabilidad es una ilusión. Creo que muchos de los adultos trabajan con esa pose de que tienen las cosas controladas, pero no las tienen. Es imposible", explica.

Por ello, critica "esa forma de educar a los niños que consiste en decirle que 'ya lo entenderán cuando sean mayores" y cree "saludable" darse cuenta de que ser adulto "es un mito". "Para mí ha sido bueno aceptar parte del caos y no estar intentando constantemente arreglarlo --indica--. Siempre he tomado un camino diferente, durante toda mi vida, y ya he aceptado que las cosas no se van a parecer a como me dijeron de debían ser. Me va bien, me ha dado más flexibilidad".