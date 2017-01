Selena Gomez hace oficial en sus redes su romance con The Weeknd

Selena Gomez ha dado un nuevo paso en su relación con The Weeknd al compartir en Instagram, red social de la que es la reina, un vídeo de su amado mientras ambos disfrutan de un romántico paseo en góndola por Venecia. La cantante estadounidense y el canadiense hacen una nueva parada en Italia, tras pasar parte del fin de semana en Florencia haciendo visitas turísticas culturales guiadas.

LA PAREJA HA DISFRUTADO DE UN FIN DE SEMANA ROMÁNTICO EN DISTINTOS ENCLAVES DE ITALIA

La pareja no se esconde. Ni lo hacen cuando han quedado para cenar o ir al cine en Los Ángeles, ni en su primer viaje como tortolitos oficiales. Bien juntos, agarrados de la mano, sonrientes, cómplices y cariñosos se mostraban mientras paseaban por el Museo Galería de la Academia de la ciudad florentina o durante las comidas y cenas que han podido disfrutar en los mejores restaurantes de la urbe.

Según algunos medios, la estrella musical de 24 años esperaba la bendición de su exnovio, Justin Bieber, que no ha llegado. Todo lo contrario, el entorno del icono musical aseguraba que este ha decidido no volver a escuchar la música de su compatriota porque le parece una "verdadera mierda". Una provocación que no ha sido contestada por Abel Tesfaye, que prefiere hacer oídos sordos y disfrutar de su buen momento profesional y personal.

https://www.instagram.com/p/BP4ioAoAVQu/?taken-by=selenagomez&hl=es