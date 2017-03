Selena Gómez, adicta a Instagram

La estrella del pop, Selena Gómez, ha contado a los medios que canceló su gira de conciertos el año pasado para recibir terapia por depresión, ansiedad y baja autoestima. Con 113 millones de seguidores en Instagram, su obsesiva adicción a la red social la llevó a borrar la aplicación por motivos de salud. "Cuando me convertí en la persona más seguida de Instagram, me asusté mucho y me empezó a consumir". Cuenta la exchica Disney que recibió un tratamiento de tres meses tras cancelar repentinamente su tour mundial 'Revival'.