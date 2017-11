Sergi Arola: "Silvia Fominaya es la mujer de mi vida"

CHANCE

La firma de joyas Chocrón presenta un año más su catálogo solidario para recaudar fondos por una buena causa y lo hace con el apoyo de algunos rostros conocidos que no dudaron en aportar su granito de arena.

En esta ocasión fueron muchos los famosos de nuestro país los que se dieron cita en el Florida Retiro para la presentación del catálogo para el 2018 como fue el caso de algunos de los jugadores del Real Madrid como Nacho y su mujer, Raúl González y Mamen Sanz, Álvaro Arbeloa y su mujer o Luca Modric y su pareja.

En la lista de invitados también pudimos ver a otros rostros conocidos como Mario Suárez, Sergi Arola, Miriam Ungría, Vicente del Bosque y Esther Doña junto a Carlos Falcó. Totalmente centrado en su trabajo, Sergi Arola confesó que lleva unos años complicados y es que está viviendo en Portugal por lo que tiene una vida de lo más nómada.

CHANCE: Te vamos a ver posando.

Sergi Arola: Yo ya estuve. Creo que fui el primer cocinero. Hoy es la gran noche de las estrellas en Tenerife.

CH: ¿Eres de regalar joyas?

S.A: Sí, cuando podía sí. Ahora no tengo cómo. Me gusta, soy un poco más casual, más rockero si quieres, me gustan las calaveras y esas cosas. Pero creo que es maravilloso, me gustan los relojes, tengo un mecanismo tatuado en el brazo.

SERGI AROLA: "ADORO A SILVIA, SE ME ILUMINA LA CARA CUANDO HABLO DE ELLA"

CH: ¿Qué tal tu restaurante?

S.A: Va, que no es poco. En la calle La Barrera de La Coruña y el restaurante es de Silvia, yo le echo una mano como amigo, estamos ahí pelando duro, ella está con todos sus líos, yo con lo que estoy es apoyándola en lo que puedo.

CH: ¿Cómo amigo te refieres en que no habéis vuelto?

S.A: No, seguimos como amigos, ahora mismo Silvia está inmersa en sus temas y lógicamente ella es la más indicada para hablar no yo.

CH: ¿Tú la esperas todavía?

S.A: Yo mientras pueda sí, siempre la tendré. Yo la adoro, se me ilumina la cara cuando hablo de ella.

CH: Tiene que ser difícil trabajar con una persona de las que estás enamorado.

S.A: Igual con 20 años sí, ya con casi 50 la verdad es que me lo tomo con una relativa deportividad.

CH: Reconoces que es la mujer de tu vida.

S.A: Sí, lo he reconocido y lo sigo reconociendo y lo reconoceré, es la mujer de mi vida, eso sin ninguna duda.

CH: ¿Por qué ella no da el paso?

S.A: Yo no soy quién para hablar de su situación pero evidentemente está inmersa, lo ha comentado ella misma, desde hace casi tres años en una situación que no le deseo a nadie. Mientras eso no se solucione, ella no tiene la cabeza para nada más y menos para tener una relación de pareja. Si quieres a una personas tienes que respetarla, no puedes pretender estar ahí por tus cataplines, tienes que saber lo que tienes que hacer.

CH: ¿Tú estás viviendo en Galicia?

S.A: Yo estoy en Portugal, tengo mi restaurante y vengo a Madrid porque me siento madrileño, me gusta Madrid y espero que salga otra oportunidad para abrir en Madrid y vivir de nuevo en Madrid. De momento estoy en Portugal, subo tanto como es necesario para supervisar la carta del restaurante de Silvia. Voy allí, veo los platos, le digo haz eso, haz lo otro y ella se fía de mí porque como pareja seré un desastre pero como cocinero no.

SERGI AROLA: "MI VIDA DE UN TIEMPO A ESTA PARTE ES COMPLICADA"

CH: ¿Desastre por qué?

S.A: No sé, es lo tiene que juzgar ella pero como cocinero opino y le echo una mano, lo que están haciendo está muy bien.

CH: Las otras mujeres de tu vida, tus hijas, apuntan maneras en la cocina.

S.A: No. Nunca les voy a obligar a hacerlo, mi hija mayor está estudiando criminalística, es la generación CSI y después de haber visto tantos capítulos con ella pues está muy bien. La pequeña tiene 14, le gusta la cocina pero no le obligaré a nada.

CH: ¿Siguen aquí en Madrid?

S.A: Sí, ellas están en Madrid, es un poco el ancla que me hace volver.

CH: ¿Las echas de menos?

S.A: Mucho, mi vida de un tiempo a esta parte es complicada, no se la deseo a nadie. Es una vida un poco nómada.