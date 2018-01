Sergio Ramos: El look que le hizo rey de los memes

Sergio Ramos estaba muy tranquilo últimamente, lo único que se hablaba de él era el embarazo de su pareja, Pilar Rubio. Y lo cierto es que el sevillano ha sido ayer el protagonista del día.

El futbolista se puso un look de lo más llamativo para acudir al partido del Real Madrid a animar a su equipo. Seguramente el defensa no sabía que este abrigo azul iba a tener tantos memes en Twitter.

No han faltado comparaciones para el andaluz, que no ha querido responder a ninguno de esos memes en Twitter, aunque seguramente se ha reído como el que más con esas imágenes que sus fans, y los que no lo son, han editado.