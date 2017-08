Sergio Rodríguez se prepara para el Eurobasket: "Es duro estar lejos de la gente que quieres"

Sergio Rodríguez es uno de los jugadores de baloncesto españoles más virtuosos. Con 31 años ya ha pasado por la NBA en dos ocasiones, ha jugado para los mejores equipos de nuestro país, ha sido fichado recientemente por el CSKA de Moscú y ahora mismo se encuentra preparándose para su participación en el Eurobasket.

El jugador está muy centrado en su trabajo, pero no se olvida de su familia, a quien echa de menos en muchas ocasiones y así lo ha expresado a GQ: "Es duro estar lejos de la gente que quieres, tus padres, hermanos, amigos y, por supuesto, de mi mujer y mi hija. Me apetece muchísimo y me ilusiona de verdad jugar el Eurobasket, pero también supone estar un mes y medio fuera de casa, lejos de mi familia. A mi esposa la echo de menos, pero es que mi hija de dos años cambia mucho en un mes y medio".