Gema Serrano se desnuda en Interviú: "Teresa no sabe la verdad. Solo la sabemos Edmundo y yo"

Gema Serrano, la protagonista de las polémicas fotografías de Edmundo Arrocet, ha vuelto a conceder una entrevista para dejar claro cuál es su relación con el novio de María Teresa Campos.

La socia del humorista ha vuelto a conceder una entrevista después de que su posible affair con Bigote volviera a ser uno de los temas más comentados en los programas de corazón tras la emisión del docurality de Las Campos.

Gema, cansada de que hablen de ella, se ha desnudado para la revista Interviú donde ha confesado que está "calentita" tras todas las acusaciones y críticas que ha recibido en los últimos días: "Han dicho que si soy una insolvente, una estafadora, que he mentido sobre mi profesión y que no soy empresaria, que tengo una demanda, que soy la amante, la otra...".

La empresaria de 41 años no piensa quedarse de brazos cruzados y junto con Edmundo piensa tomar medidas judiciales contra todos aquellos que "han dicho falsedades sobre mí y que hemos tenido una relación".

La amiga de Bigote está cansada de estar en el centro de todas las miradas y afirma que desde la publicación de las fotografías ha dejado de ver a Edmundo y su relación ha pasado a ser únicamente telefónica, para evitar especulaciones.

Gema asegura que su relación con el novio de la presentadora de Qué Tiempo Tan Feliz es estrictamente profesional: "Tenemos negocios fuera de España con una multinacional. Hay un proyecto de tele y Edmundo es nuestro enlace para llegar a Chile o Perú. En las famosas fotos salimos de unas reuniones".

Además, con respecto a que las reuniones profesionales tuvieran lugar en el apartamento de soltero de Edmundo, Serrano ha querido aclarar que además de ser su socia también es su estilista: "Yo también llevo ropa de marca y visto a Edmundo". Sin embargo y al contrario de lo que se ha rumoreado ha querido desmentir que hayan mantenido relaciones íntimas: "Nunca lo he desnudado y él a mí, menos. En algún momento me ha echado un piropo, obvio, pero no he sentido que me tirara los tejos".

Gema tampoco está de acuerdo con la forma en la que María Teresa ha gestionado todo este asunto. "Si yo fuera ella, habría cogido el toro por los cuernos, me habría llevado a su programa de televisión presentándome como la amiga de Edmundo dándole absoluta normalidad".

Además, Gema ha querido quitarle crédito a los rumores que apuntan a la mala o escasa relación que existe entre Terelu y el novio de su madre, ya que según la empresaria, ella misma acompañó a Bigote a la empresa de un amigo para que contratasen a la colaboradora de Sálvame como imagen.