Shakira lanza su onceavo disco, 'El Dorado'

Shakira ha publicado este jueves su onceavo disco, 'El Dorado', un álbum de 13 temas que a las pocas horas ha alcanzado el número 1 en las listas de ventas digitales de varias tiendas de música, ha informado en un comunicado este viernes Sony Music.

También cuenta con canciones como 'Nada', 'Amarillo', 'Perro Fiel', 'Trap', 'Comme moi', 'Toneladas, 'When a Woman' (Cuando Una Mujer), 'Coconut Tree' (El Cocotero) y 'What We Said' (Lo Que Dijimos).