Shannen Doherty, su estilo de vida: ejercicio, dieta sana, mucho baile y positividad

Shannen Doherty acudió el pasado fin de semana a su primer evento público tras la finalización del tratamiento del cáncer de mama del que fue diagnosticada en 2015. "Me siento genial, me siento afortunada. Por suerte que estoy aquí, con suerte de estar al lado de Marc, afortunada de llegar a ser parte de esta fundación", dijo la actriz de 45 años a la revista People durante la Gala de la Fundación Animal Hope and Wellness, de la que es fundador Marc Ching.

La protagonista de Sensación de vivir o Embrujadas relató como su unió a este proyecto solidario del nutricionista y activista animal. "He tenido algunos héroes en mi vida. Mi padre, que falleció hace seis años y medio, fue mi mejor amigo y héroe absoluto, y Marc", relató la estrella televisiva. "Marc es un héroe para mí y le admiro. No sé cuántas veces me digo a mí misma: 'Ojalá pudiera ser él. Ojalá pudiera hacer lo que él hace", señaló la esposa de Kurt Iswarienko, que acompañó a su mujer en este evento solidario. Doherty reveló el diagnóstico en agosto de 2015. Desde entonces, Shannen se ha centrado en su curación, no solo cumpliendo con los requerimientos de sus doctores, también cambiando sus hábitos alimenticios, haciendo ejercicio - una de sus actividades favoritas es el baile - y manteniendo una actitud positiva ante la vida. Desde entonces, la actriz ha compartido con sus seguidores todos y cada uno de los pasos de su tratamiento, desde el drástico corte de pelo ante los efectos de la quimio, como el proceso de radioterapia, siempre acompañada de su esposo y de su madre.