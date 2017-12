Sharif: "Cuando consigues conquistar las almas de los oyentes, de alguna manera te pertenecen"

Acariciado mundo (Boa Music, 2017) es el cuarto disco de Sharif (Zaragoza, 1980), rapero que regresa actualizado en todos los sentidos con nuevas sonoridades y letras aún más punzantes, poderosas e incluso canallas. "Evolucionar es obligatorio, lo único que no cambia es lo que está muerto", plantea en entrevista con Europa Press.

Para cumplir este objetivo, el zaragozano se alió con Lex Luthorz como productor principal, al que acompañan también Acción Sánchez, Hazhe y Gordo del Funk. Y la guinda la ponen unos invitados especiales que aportan aún más diversidad al conjunto: "Me he atrevido un poco más y hay colaboraciones quizás un poco insólitas".

Entre esos invitados están talentos consolidados como Miguel Campello, Maka (Dellafuente), Natos, Suite Soprano, Jor.G, Aldo y Bombony Montana. "Me gusta aplaudir e intentar apoyar a todas las personas que admiro. Y nunca se me caerán los anillos por eso. El arte bien entendido tiene que potenciar eso", explica sobre estas colaboraciones que le hacen sentir especialmente orgulloso.

Y prosigue: "Me daba miedo porque he tardado dos años en sacar un disco y noto que el circuito ha cambiado. Es una época muy rápida en la que los artistas no dejan de sacar referencias constantemente, pero yo me encierro en el estudio a escribir despacito. Luego pienso que igual la gente no se acuerda de mi, pero es muy gratificante que te vuelvan a prestar atención y sigan ahí. Supongo que cuando consigues conquistar las almas de los oyentes, de alguna manera te pertenecen".