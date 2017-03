Shawn Mendes actuará en Madrid y Barcelona el 9 y 12 de mayo

El cantante canadiense Shawn Mendes actuará en el Wizink Center de Madrid el martes 9 mayo, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el viernes 12, ha informado la promotora Doctor Music en un comunicado.

Mendes --que contará con James TW como artista invitado en los conciertos que forman parte de la gira europea-- pasará por ambas ciudades con el 'Illuminate World Tour' en una gira que comienza el 27 de abril.

En solo un año, Shawn ha vendido más de 2 millones de singles en el Reino Unido, de los cuales 'Treat You Better' y 'Stitches' han terminado en las Listas Oficiales del 'Top 40 Official Biggest Songs of 2016'.