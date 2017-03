Sierra i Fabra publica 'Las palabras heridas': "No hay nada peor que un AMPA eligiendo libros en la escuela"

Jordi Sierra i Fabra publica su nueva novela 'Las palabras heridas' (Siruela) una obra sobre la censura que el autor cree que está muy presente hoy en día, especialmente en los colegios. "No hay nada peor que un AMPA eligiendo libros en la escuela", ha lamentado en un encuentro con varios medios.

El autor catalán ha lamentado que los libros "den miedo" todavía y ha puesto varios ejemplos relacionados con sus novelas, que no han pasado el corte de lo "políticamente correcto". "Yo perdí un premio por la palabra 'aborto' en uno de mis libros y en Chile se prohibió otra obra en colegios porque una adolescente entraba en coma por tomar éxtasis", ha señalado.

Para Sierra i Fabra, las palabras "siempre golpean más que una bala", y ese deseo de "protección" de los niños con los libros no se da en otros campos. "Un padre deja al niño ver las películas que le dé la gana o jugar con maquinitas para matar bichitos, pero luego un chico joven no puede leer según qué cosas", ha criticado.

'Las palabras heridas' cuenta la historia del joven Li Huan, seguidor acérrimo de la dictadura del Partido del Gran Padre que comenzará a cambiar su visión de la vida cuando tenga que revisar las cartas del preso Wang Zhu, en un campo de concentración por difundir ideas contrarias al Gobierno.

El prolífico escritor --cuenta con más de 500 títulos publicados-- ha asegurado que su deseo es que este libro no solo se lea en la escuela, sino que "sirva para debatir". "En medio mundo se está marginando a las mujeres, Trump trata a la prensa como el enemigo, como hacía Stalin...quiero que esto sirve para entender lo que ocurre en Corea del Norte o Venezuela, por ejemplo, y que los jóvenes sepan la suerte que tienen de leer lo que quieran", ha añadido.

ODIO A LA WIKIPEDIA

Sierra i Fabra tuvo la idea de escribir este libro mientras estaba en su casa viendo un informativo y se cruzó con la imagen de "gente detrás de una reja". "Se me ocurrió qué es lo que podría pasar si alguien de naturaleza belicosas se dedicara a escribir cartas y alguien tuviera que censurarlas", ha señalado, en una especie de guerra de ingenios.

Solo que en su libro, la persona encargada de censurar los contenidos "no tiene ni idea" de la vida ni de lo que realmente es peligroso. "Si algo tiene este libro es que nos va a recordar que la palabra escrita es magia pura", ha señalado, tras reconocer que este trabajo en el fondo es el resultado de "alguien que ama los libros y la palabra escrita".

En este sentido, ha confesado que nunca ha usado Facebook ni Twitter y odia la Wikipedia. "Soy un volcán expresivo y para mi, que te obliguen a escribir en 140 caracteres es como que te digan que tienes que hacer el amor en un tiempo determinado. Hoy parece que todo es más sencillo y fácil, pero estamos más burros que nunca", ha indicado.

¿RECIBIR EL CERVANTES?

Galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil en el año 2007, Sierra i Fabra es un autor capaz de escribir libros como el galardonado en aquella ocasión por 'Kafka y la muñeca viajera' en apenas cuatro días. No obstante, el escritor cree que debido a estas peculiaridades, ha terminado por convertirse en "una especie de mujer barbuda" que le aleja del reconocimiento literario en determinados círculos.

"Me he convertido en un fenómeno extraliterario, siempre recordando si soy el autor vivo con más libros publicados o de los más leídos. Pero yo solo he querido ser feliz y no batir ningún récord", ha aseverado. Asimismo, considera que éste también podría ser un motivo para no recibir un galardón como el Premio Cervantes --aunque sí recibió el Cervantes Chico--. "Dudo mucho que hoy en día alguien piense en mí, pero estoy acostumbrado", ha añadido.

Por último, preguntado por su opinión de la situación política en España, ha calificado el actual momento como "uno muy bajo". "Cuando veo imágenes como las de Rajoy el otro día sin querer responder a un periodista inglés, se me cae la cara de vergüenza. Con Suárez se creó la idea del todo juntos, pero hoy se ha perdido eso y parece que estamos en el todos a la greña. No hay ningún político que se salve", ha concluido.