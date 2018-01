Silvia Abascal, madre de su primera hija

Silvia Abascal ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha sido madre de su primera hija. La pequeña Leona llegó al mundo el pasado jueves 11 de enero y así lo hacía saber su madre con una divertida foto: "... Por mucho que uno lo haya visualizado, no hay imaginación que alcance esta dimensión de Amor. La más indescriptible de las revoluciones. Bienvenida a la Vida, Leona. #11/1/18 #Leona".

Respecto a si tienen pensado pasar por el altar Silvia confesó a CHANCE que por el momento no lo se lo habían planteado: "Lo de casarme no sé, nunca se puede decir nunca pero la mayor alianza y firma que un hijo no se me ocurre ninguna. De verdad, eso sí que es un compromiso de por vida, lo de la boda no lo sé. Un hijo con esa persona es un lazo de por vida".