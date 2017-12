Silvia Abascal sufre la suplantación de su identidad

Las redes pueden ser un peligro para los famosos y en más de una ocasión han jugado malas pasadas a las celebrities. Esta vez le ha tocado el turno a Silvia Abascal. La futura mamá ha sufrido la suplantación de identidad de su cuenta de Facebook.

El pasado 24 de diciembre se publicaba un mensaje en su nombre en Facebook en el que felicitaba la Navidad a todos sus seguidores. Pero en realidad ese mensaje no fue publicado por ella, quizás lo que más hacía sospechar del verdadero autor, fue que prometiera nuevos proyectos "como actriz y como madre para 2018". Silvia Abascal suele ser muy discreta con su vida privada, por lo que resultaba extraño este cambio para el próximo año.

Tal ha sido el enfado e indignación provocado en Silvia, que lo ha expresado a través de Instagram, dirigiéndose al supuesto fan que se había hecho pasar por ella con el siguiente mensaje: "A Silvia Abascal de facebook. Pedirte por favor no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad".