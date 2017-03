Sotheby's registra 4.609 millones de euros en ventas en 2016, con un 20% de los lotes vendidos 'on line'

Sotheby's ha registrado en 2016 unas ventas consolidadas de 4.900 millones de dólares (4.609 millones de euros), con un 20% de los lotes vendidos de forma 'on line', según ha anunciado la CEO de la casa de subastas en España, Aurora Zubillaga.

Zubillaga ha reconocido que las ventas 'on line', incorporadas en los últimos años por Sotheby's, era una opción de la que "no se sabía si podría funcionar", algo que los datos "han demostrado que sí". En el año pasado, las cifras de ventas por este canal alcanzaron los 155 millones de dólares (145,9 millones de euros), lo que supuso un incremento casi del 20% respecto a 2015.

En cualquier caso, las cantidades que todavía se obtienen a través del 'on line' no igualan a las subastas o ventas físicas --aunque en 2016 alguna joya superó el medio millón de dólares--. Así, la cifra total por este canal únicamente supone un 3,1% de la cifra de ventas consolidadas totales.

De estos 4.609 millones de euros, las ventas provienen tanto de subastas como de ventas privadas. A pesar de que estas cantidades suponen "un año muy sólido" para Sotheby's, la casa de subastas no ha logrado igualar los datos de 2015, cuando las ventas alcanzaron los 6.000 millones de dólares (5.649 millones de euros).

"El año 2015 fue un año muy fuerte y no había la incertidumbre política que ha tenido el último año", ha reconocido Flavia Hohenlohe, presidenta de Sotheby's España. De hecho, la pieza más cara de ese 2015 vendida en la casa de subastas fue 'Chariot', una escultura de Alberto Giacometti, que se subastó por más de 100 millones de dólares, por encima de cualquier venta de 2016.

El cuadro 'Femme Assise' de Pablo Picasso, ha sido la más cara durante el año pasado y también ha ostentado el récord por una obra vendida en subasta en 2016. La obra alcanzó los 63,3 millones de dólares (59,8 millones de euros) el pasado mes de junio en las ventas de Arte Moderno e Impresionista en Londres.

En este particular ránking también se encuentran obras como 'Jeanne Hebuterne' de Amedeo Modigliani, por 56,6 millones de dólares (53,2 millones de euros) y 'Girls on the Bridge' de Edvard Munch, por 54,4 millones de dólares (51,1 millones de euros), que ha fijado dos veces un nuevo récord mundial en subasta para el artista en Sotheby's.

JOYAS Y DAVID BOWIE

Otras piezas de artistas de relevancia como Cy Twombly, Francis Bacon, Zhang Daqian o Gerhard Richter, entraron el pasado año en el ranking de las diez obras que más alto precio alcanzaron en subasta. Asimismo, el cuadro Danaë de Orazio Gentileschi (30,4 millones de dólares --28,5 millones de euros--), forma parte de esta lista obteniendo el récord mundial para una pintura italiana del siglo XVII.

Asimismo, los diamantes alcanzaron también los primeros puestos de ventas gracias al Diamante Azul (31,8 millones de dólares --29,9 millones de euros--) o a Unique Pink (por 31,5 millones de dólares --29,6 millones de euros--). La colección Robert de Balkany en artes decorativas (19,3 millones de dólares --18,1 millones de euros--) o la colección de arte de David Bowie, con 32,9 millones de dólares --30,9 millones de euros--) fueron otros de los hitos del año para Sotheby's.

MEJORA EN 2017

Los directivos en España han resaltado el rumbo "positivo" que entienden está tomando el mercado, aunque sea "una recuperación lenta" y prevén que no se volverán a cifras de antes de la crisis hasta dentro de más de cinco años. En 2016, ha habido compradores de 83 nacionalidades distintas y, entre ellos, el coleccionista español, que sobre todo ha incrementado su participación en arte contemporáneo y moderno.

Sotheby's espera que en el año 2017 se mantenga este ritmo, teniendo en cuenta además que las subastas de marzo han empezado "con muy bien pie" --por ejemplo, se han alcanzado los 213,9 millones de libras (267 millones de euros) en la subasta de Arte Impresionista, Moderno y Surrealista--. En el horizonte además aparece también la subasta de la serie de grabados de Goya de 'Tauromaquia' en abril, con un valor estimado de entre 352.000 y 590.000 euros.