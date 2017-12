Star Wars: 40 años… y lo que queda por delante

En 1977 el estreno de la primera película desupuso una revolución en la industria de Hollywood. El episodio IV pronto se convirtió en una de las películas más taquilleras hasta la fecha y convirtió un género minoritario hasta entonces en fenómeno de masas. Fernando Ángel Moreno, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro 'La ideología de Star Wars` opina que el secreto del éxito de la saga no está tanto en su mezcla de géneros como de ideologías. Para Moreno la trilogía original no es necesariamente profunda, pero sí compleja. “No es simple cine de aventuras” afirma. Para Moreno en la saga encontramos reflexiones sobre el poder, la sabiduría, la religión. Hay filosofía occidental y oriental, estoicismo, cristianismo, pero adaptado para que todo el mundo pueda entenderlo. Para Morenocompuso una obra que cogía elementos de un sinfín de cosas que él le gustaban, pero cambiando elementos, sumando unos a los otros y transformándolos. “Así es como muchas veces funciona el arte” afirma.

Con Star Wars George Lucas revolucionaba el cine yiniciaba una carrera que le llevaría a convertirse en uno de los compositores más influyentes de la historia. “La música es el alma de Star Wars” afirma Andrés Valverde, autor de. En su opinión los primeros trabajos de Williams y su contribución en Star Wars marcaron una vuelta al clasicismo en Hollywood, a la música orquestal y a los leimotiv asociados a un lugar, a una situación o a un personaje. Claros ejemplos, afirma, son el tema de, que acabó convirtiéndose en la música más reconocible de la saga o el de la. “Ponemos las imágenes y la música y podemos entender la historia, lo que ocurre, la estructura narrativa está ya presente” afirma Valverde que resalta la figura de un compositor que ha firmado, entre otras muchas, las partituras de 'Tiburón', 'Encuentros en la tercera fase,`' E.T', 'Harry Potter' o 'Superman'. Todas ellas se podrán escuchar en el concierto homenaje a la obra de este compositor que se celebrará el día de Reyes en elde Madrid.

Tras la compra deen 2012 por más de 3.000 millones de euros la compañía no tardó en anunciar que rodaría una nueva trilogía. El elegido para el proyecto fue el director. El plan, explica Antonio Runa, director del programa La Órbita de Endor , era que Abrams se encargara de las tres películas con tiempo para trabajar con calma en el episodio VII. Ese era el acuerdo al que el cineasta llegó con la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy pero, afirma Runa, el CEO de Disney, Bob Iger, quería la película en dos años, no tres como estaba pactado. Abrams terminó el trabajo en los plazos impuestos por Disney pero decidió abandonar la saga tras el rodaje de

El abandono de Abrams desembocó en la contratación de otros dos directores. Ryan Johnson , que había dirigido cintas como 'Looper' presenta ahora el episodio VIII: 'Los últimos Jedi'. El IX que aún no tiene título se le encargó a Colin Trevorrow . “Parecía una apuesta segura tras su trabajo en Jurasic World” asegura el director del programa 'La Órbita de Endor , pero presentó un borrador del guión y a Disney no le gustó, presentó un segundo y Disney lo rechazó... “Así hasta ocho veces” explica Antonio Runa. Al final la compañía decidió prescindir de sus servicios y volver a llamar a J.J`. Abrams. “Se va a encontrar ahora mismo con todo esto revuelto, él dejó una estructura hecha y ahora esto está hecho una leonera. Este episodio VIII puede ser clave para saber si las cosas van para arriba o van para abajo, podría ser un escalón que posiblemente luego Disney tuviera que remontar en próximas películas” sentencia Runa.

No es el único problema de producción relacionado con los proyectos futuros de Star Wars. Phil Lord y Christopher Miller, los directores que habían sido elegidos para 'Solo' , el spin off que contará las aventuras de un joven Han Solo también fueron despedidos. “Parece ser que la habían encaminado mucho hacia el humor y eso no les gustaba” afirma Fernando Ángel Moreno. Otra vez, comenta el director de La Órbita de Endor, “tienen que buscar una solución de última hora. ¿Cuál es? Llamar a otro director, un director experimentado que otra vez tenga que arreglar todo el desaguisado que se estaba montando”. Esa responsabilidad ha recaído en Ron Howard , responsable de cintas como 'Una mente maravillosa', 'Apolo XIII' o Willow'.