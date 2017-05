Susanna Tamaro fabula "contra el cinismo" en 'La tigresa y el acróbata': "Desde ahora, solo escribiré para niños"

La escritora Susanna Tamaro regresa a la novela tras varios años de silencio con 'La tigresa y el acróbata' (Seix Barral), una fábula "contra el cinismo" que supondrá su último trabajo para adultos. "Desde ahora, solo escribiré para niños", ha adelantado en una rueda de prensa en Madrid.

"Con 'La tigresa y el acróbata' he terminado mi legado espiritual y no creo que escriba más novelas, tal vez cuando tenga cien años", ha bromeado la autora italiana, quien no obstante seguirá escribiendo para un público infantil, porque siente que "tienen necesidad de cosas bonitas". "Escribir para ellos es más difícil, pero sientes que, si les das cosas bonitas, son como plantas que se riegan", ha añadido.

La relación del hombre con la naturaleza también ocupa gran parte de las páginas de este libro, entre ellas la del papel que juegan los circos con animales, de tradición en Italia. "No me gustan estos circos, me angustian. Sé que hay una relación profunda entre los animales y sus cuidadores con la domesticación, pero no se puede tener a animales salvajes encerrados como los tigres o elefantes", ha indicado.