Tamara Gorro celebra el primer mes de vida de su hijo Antonio

Hoy es un día de lo más especial para Tamara Gorro y Ezequiel Garay, y es que justo se cumple un mes desde que se convirtieran en papás por segunda vez con la llegada de su hijo Antonio.

Y por supuesto, conociendo a Tamara, la youtuber no ha querido dejar pasar esta ocasión tan especial y ha compartido a través de su cuenta de Instagram una foto de lo más tierna del pequeño para felicitarle su primer mes de vida.

A la foto la colaboradora añadía un tierno texto, agradeciendo la etapa tan bonita que están viviendo, lo felices que están con el pequeño Antonio por fin entre sus brazos, y por el instinto de protección que ha provocado en su hermana mayor Shaila. "Hace treinta días nos conocimos, nos pusimos cara. Lo primero que hice al verte fue darte las gracias por hacer posible, ese sueño ansiado. Y ahora que te tengo junto a mi, te sigo agradeciendo, la etapa tan bonita que me hiciste vivir, lo felices que nos has hecho, el sentimiento de amor puro y protección que has provocado en tu hermana mayor. Gracias por estar en nuestras vidas hermoso de mamá", narraba la televisiva colaboradora.