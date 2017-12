Tania Llasera se confiesa sobre el ingreso de su hija: "No volveré a ser la misma"

Tania Llasera está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Completamente enamorada de sus pequeños Pepe y Lucía, la presentadora disfruta de su día a día mientras lo comparte en sus redes sociales.

"Hemos pasado una noche que no se la deseo a nadie, sin familia cerca esto es muy chungo", comenzaba explicando Tania cuando hablaba de que ya llevaban cuatro visitas a urgencias. Tras permanecer ingresada una semana en la UCI, la pequeña pudo recibir el alta para tranquilidad de los suyos: "Al final hemos estado dos semanas ingresadas por una bronquiolitis muy grave. Ha estado entubada y una semana en la UCI. Este ha sido lo peor momento que he vivido en mi vida. Me ha cambiado para siempre, no volveré a ser la misma, no volveré a dar por sentado la salud de mis hijos ni vuelvo a quejarme de nada". Pincha aquí para ver el vídeo completo.