Taylor Swift hace una donación generosa a la fundación de su amiga Mariska Hargitay

Nada más ganar el juicio contra el locutor David Mueller advirtió que haría donaciones a entidades que luchan contra el abuso y el acoso sexual y así lo ha hecho. Taylor Swift ha donado una generosa cantidad, no especificada, a la Fundación Hoyful Heart de su amiga la actriz Mariska Hargitay.

Zambuto no reveló la cantidad específica de dinero que la cantante dará a la fundación, pero dijo que la donación fue una "inversión financiera extremadamente generosa para poner fin a la violencia sexual". "Espero que la experiencia pública de Taylor y su decisión de hablar no sólo ayude a otras víctimas a tomar acción, sino que les ofrece su solidaridad", dijo Hargitay, que interpreta a la detective Olivia Benson en el exitoso programa NBC Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales . "Me siento honrada por su dedicación y compromiso con estos temas, y estoy profundamente agradecida por su apoyo a la Joyful Heart Foundation", señaló la estrella televisiva.